Giocata sul termine “quarantena” la difesa di Raggi: Bernardi attacca i 5 stelle

lunedì, 23 marzo 2020, 11:18

di vinicia tesconi

“Quarantena si quarantena no”: un tentativo di giocare con le parole per creare confusione. Così il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi ha definito la giustificazione data dall’assessore Andrea Raggi in merito alla sospensione anticipata del suo annunciato autoisolamento per quattordici giorni.

“Basterebbe utilizzare il manualetto di propaganda del Movimento 5 Stelle sull’uso del linguaggio politico – ha detto Bernardi - e si capirebbe che loro sono abituati a utilizzare le stesse parole avendo a riferimento un significato diverso , perché loro sono intrinsecamente e geneticamente bugiardi dentro .” . Bernardi ha esteso la sua critica a tutta l’amministrazione che ha appoggiato quello che lui ha definito “ un comportamento fuori luogo” dell’assessore in questione rispetto al decreto del Governo ed alle ordinanze del presidente della Regione Enrico Rossi. Bernardi ha poi lanciato frecciate anche al sindaco De Pasquale: “Alle ormai classiche strumentalizzazioni o confusioni studiate ad arte da parte dei grillini va ribadito che il sindaco per settimane aveva tenuto nascosto alla popolazione la presenza dei contagiati da coronavirus di Codogno e non aveva informato i cittadini delle ordinanze di quarantena obbligatoria che aveva emesso.”.

Tra le omissioni attribuite al sindaco, secondo Bernardi, ci sarebbe anche la notizia di una farmacista risultata positiva e ricoverata al Delle Apuane. Tornando sul caso Raggi, Bernardi ha dichiarato: “Se per “voglia di apparire” l’assessore Andrea Raggi non avesse rilasciato interviste con foto sul suo stato di autoisolamento in casa per due settimane, cosa che invece non hanno fatto altre persone molto più responsabili del nostro “politicante”, il problema non ci sarebbe stato.”.

Proprio sulla base degli articoli usciti con le dichiarazioni di autoisolamento e l’improvvisa comparsa di Raggi in consiglio comunale, non preceduta da altrettanti adeguati annunci che chiarissero le motivazioni per cui aveva potuto interrompere il suo isolamento che si è innescata l’inevitabile polemica.

“È evidente che per andare a sanare una situazione vergognosa ed inaccettabile come questa – ha continuato Bernardi - nata in piena e drammatica emergenza pandemia, fosse indispensabile capire se il caso dell’assessore Raggi potesse rientrare nelle sanzioni previste dall'art 650 del Codice Penale, misura tanto osannata da De a Pasquale contro i residenti che non avessero rispettato le regole, registrate sui video della pagina facebook del sindaco. Ciascuno può constatare da solo e può capire l’imbarazzo del sindaco nel dover effettuare una difesa ad oltranza senza sostanza e campata in aria. Però se nella polemica politica, anche la più dura, non si entra nel merito delle questioni si sollevano solo polveroni che servono ad alimentare le rispettive tifoserie e i dibattiti,meglio sarebbe dire gli insulti, sui social e significa che manca la sostanza. Basterebbe ribadire questo concetto senza dilungarsi tanto e senza prendere le distanze dalla parola “ quarantena" come se fosse una bestemmia. In un certo senso, è stato sempre il Movimento 5 Stelle, a certificare le correttezze di percorsi irrisolvibili sia a livello politico che nel rispetto delle leggi, percorsi che, appunto, mettono al centro luoghi comuni, ipocrisia e bugie allo scopo di lasciare tutto così, perché tutto si dimentica e tutto risolve. Si vedrà se ai primi provvedimenti emessi in questo senso i 5 Stelle potranno restare tranquilli circa la bontà e la correttezza del percorso attivato da Andrea Raggi.”.