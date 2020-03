Politica



Gli esami di laurea dell'Accademia in comune, De Pasquale: "Garantito il rispetto delle norme"

sabato, 7 marzo 2020, 12:50

Questa mattina, una delle salette consiliari del comune di Carrara, ha ospitato una sessione di discussione delle tesi di Laurea dell'Accademia di Belle Arti di Carrara. Nell'ottica di una proficua collaborazione tra enti, l'amministrazione ha così dato supporto a Palazzo del Principe che per problemi legati alla didattica e al personale, non aveva la possibilità di organizzare la sessione nella modalità abituale. Per evitare disagi agli studenti, quindi, il Comune di Carrara ha messo a disposizione i suoi spazi, garantendo contestualmente il rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus indicati nel DPCM del 4 marzo 2020 e disposizioni successive.



"Da sindaco e anche da insegnante sono stato ben lieto di andare incontro alla richiesta dell'Accademia e dei suoi studenti. Abbiamo dato la possibilità a questi laureandi di portare a compimento il loro percorso nei tempi previsti, un risultato importante per loro e per le loro famiglie. A loro vanno i miei complimenti. La sessione si è tenuta nel rispetto delle norme diramate per contenere la diffusione del Coronavirus. Colgo l'occasione per richiamare tutti a non creare falsi allarmismi e a rispettare le norme igienico sanitarie diramate dal governo a tutela della salute propria e degli altri" ha dichiarato il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ricordando il comma i) dell'articolo 1 del DPCM del 4 marzo 2020.



"Ringrazio per la collaborazione instaurata già da tempo con l'amministrazione comunale, il sindaco, la città di Carrara e tutti quelli che hanno collaborato alla organizzazione degli esami finali di tesi del nostro prestigioso istituto. " ha aggiunto il presidente dell'Accademia di Belle Arti di Carrara Antonio Passa.