Politica



“Il mondo va a rotoli e i grillini pensano a ridurre il debito"

mercoledì, 25 marzo 2020, 12:37

di vinicia tesconi

L’ultimo consiglio comunale di Carrara ha lasciato una lunga scia di polemiche di vario genere: dalla richiesta dell’opposizione a sospenderlo insieme alle commissioni per tutelare la salute dei consiglieri e per rispettare le norme del decreto ministeriale, alla presenza dell’assessore Raggi prima del termine del suo annunciato autoisolamento, giustificata da un permesso della Asl. Oggi arriva la dura critica della Lega che entra nel merito del contenuto dello stesso consiglio e lancia una proposta per andare incontro alle enormi difficoltà economiche causate dall’epidemia di coronavirus. Ecco quanto ha fatto sapere Nicola Pieruccini, coordinatore comunale della Lega:

“E' stato veramente surreale assistere via streaming al consiglio comunale per l'approvazione del bilancio. Lo è stato per la chiusura della sala consiliare al pubblico, per la quasi totale assenza dell'opposizione. Mentre incombe il disastro economico che farà seguito a quello sanitario del coronavirus, l’amministrazione comunale ha fatto finta di nulla: le solite alchimie contabili, le ormai proverbiali lamentele sui tagli dei trasferimenti da parte del governo (ma M5s non è anche al governo?) e infine la più assurda delle iniziative, la riduzione del debito. Mentre in tutto il mondo si sta pensando a come aumentare il debito per finanziare le misure necessarie ad affrontare la più grave emergenza dalla fine della seconda guerra mondiale, a Carrara si pensa a come ridurlo e a portar via ancora più soldi dalle tasche dei cittadini. Noi abbiamo un'idea completamente diversa della città. Crediamo che i soldi non vadano sottratti ma vadano rimessi nelle tasche dei cittadini. Chiediamo che nel prossimo consiglio comunale venga proposta variazione di bilancio ad hoc che trasformi il 2020 in un “anno bianco” delle tasse locali , in cui i pagamenti vengano sospesi e dilazionati negli anni successivi. Questo anche perché, dopo gli ultimi decreti, molte aziende ad oggi si trovano in una situazione di “impossibilità sopravvenuta” a svolgere la propria attività, che è una specifica fattispecie giuridica prevista dall'articolo 1256 del codice civile, per affrontare la quale servono misure eccezionali. Da informazioni in nostro possesso e da specifici studi realizzati in questi giorni, possiamo prevedere che oltre il 20 per cento delle aziende, in tutta Italia e in particolare a Carrara, in pochi mesi potrebbero essere costrette a chiudere perché non in grado di pagare lo stato e i fornitori. Le conseguenze per la tenuta della democrazia nel nostro paese sarebbero disastrose e per evitare ciò si rende necessario che tutte le forze politiche si assumano la responsabilità di scelte coraggiose e coerenti. Auspichiamo che il governo permetta al parlamento di riunirsi e che, anche a livello locale, gli spazi di dibattito democratico vengano ampliati e non ridotti, contrariamente a quanto fatto sino ad oggi dalla giunta guidata dal grillino De Pasquale. Quanto al debito della città, è bene che i politicanti grillini non se ne preoccupino. A quello penseremo noi dopo aver vinto le prossime elezioni.”.