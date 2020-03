Politica



Il sindaco invita gli studenti a lavarsi le mani, ma nelle scuole manca il sapone

martedì, 3 marzo 2020, 22:07

di vinicia tesconi

Il messaggio su facebook era corredato da una foto del sindaco con in mano il volantino contente il decalogo di precauzioni da prendere per gli studenti nelle scuole ed invitava principalmente alla buona pratica di lavarsi spesso le mani. La reazione più frequente dei cittadini sempre sul noto social è stata quella di ricordare al sindaco che praticamente in tutte le scuole, in realtà, manca proprio il sapone.

A raccogliere molte di queste considerazioni che hanno visto l’avviso del sindaco come una specie di beffa dopo il danno, è stato il consigliere di Alternativa per Carrara, Massimiliano Bernardi che si è detto, addirittura, stupito del post comparso sulla pagina del sindaco di Carrara, tanto da credere inizialmente a una fake news. “Il tempo dell’improvvisazione e del pressappochismo è finito - ha detto Bernardi - Per legge, l’ente pubblico responsabile delle forniture del sapone alle scuole è il comune. Chiedo quindi al sindaco di cominciare finalmente ad attivarsi affinché le scuole, che notoriamente sono luogo di incubazione e contagio, siano attrezzate al meglio per combattere la diffusione del coronavirus .” Bernardi ha poi ricordato che le indicazioni contenute nel volantino pubblicizzato da DE Pasquale erano già state divulgate dal ministero dell’istruzione e che l’indicazione, in assoluto, più importante e di più facile realizzazione, è sempre stata, sin da subito quella di lavarsi bene le mani con acqua e sapone. Peraltro già il Ministero dell’Istruzione aveva pubblicato una circolare sul Coronavirus in cui erano elencati una serie di comportamenti da adottare per proteggersi dal pericolo di contagio. “ I virus si trasmettono anche toccando con le mani le mucose degli occhi o della bocca e, in assenza di gel disinfettati come l'Amuchina, ormai introvabili , acqua e sapone sono sicuramente il rimedio più facile da utilizzare. – ha aggiunto Bernardi - La speranza è che il sindaco , in piena emergenza sanitaria , fornisca presto il sapone nelle scuole, cosa che risulta quanto mai fondamentale .

Ma tra le molte rimostranze riferite a Bernardi dai genitori degli studenti sono emerse anche preoccupazioni di altro genere che spalancano un vero e proprio buco nero di inadempienze relative alla scuola: “Alcuni genitori si domandano se le condizioni in cui ogni mattina si ritrovano gli alunni, i docenti e il personale ATA siano accettabili a fronte delle indicazioni fornite dalle ASL, dai medici di base, dall’ISS rispetto all’igiene delle mani e all’igiene respiratoria . Altri hanno fatto notare come il dimensionamento delle reti scolastiche, abbia fatto sì che siano molti gli studenti che quotidianamente viaggiano tra un luogo e l'altro della città e della Provincia. Il pendolarismo degli studenti che utilizzano i mezzi pubblici regolarmente affollatissimi, dove la distanza si misura in millimetri non in metri, e dove neanche un disinfettante potente potrebbe garantire la corretta prevenzione delle malattie virali, non è assolutamente da sottovalutare. La prevenzione deve partire dalla garanzia sulla salute pubblica degli studenti e dei lavoratori della scuola esposti costantemente oggi come negli anni indietro ai contagi e alle infezioni di ogni genere per cui genitori, docenti e studenti non si sentono per nulla tutelati da sindaco, non solo per l'emergenza Coronavirus.”.