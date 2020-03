Politica



Italia Viva Carrara appoggia la richiesta dell’opposizione di sospendere consigli comunali e commissioni

mercoledì, 18 marzo 2020, 16:29

E’ una questione di coerenza con quanto imposto dai decreti del governo per affrontare l’emergenza sanitaria attuale: questa è l’opinione del gruppo di Italia Viva di Carrara che ha deciso di schierarsi accanto ai consiglieri dell’oppsozione che hanno chiesto la sospensione di consigli comunali e commissioni. Anzi, Italia Viva ha anche rincarato la dose parlando di scelta inopportuna a proposito della volontà della maggioranza di imporre ai consiglieri tutti di non rispettare le indicazioni del governo.



“Condividere ed attuare le misure varate dal presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione del Covid-19 secondo Italia Viva è un obbligo per tutti senza se e senza ma. – hanno detto da Italia Viva - In particolare per contribuire a diffondere la consapevolezza tra i cittadini ad assumere comportamenti responsabili. Sarebbe stato un atto di responsabilità da parte del presidente del consiglio Michele Palma fare un passo indietro e comunicare che le attività del consiglio comunale sono sospese fino a data da destinarsi in quanto non sono ravvisabile inderogabili urgenze amministrative .”



Ma il rifiuto della maggioranza, secondo Italia Viva potrebbe nascondere ragioni recondite di altra natura: “ A meno che, ed il dubbio è suffragato dalle dichiarazioni del capogruppo Del Nero, l’unica vera urgenza in ordine di tempo sia riferita alla transazione tra il vicesindaco Matteo Martinelli e la Società Paradiso Spa che, vista la “ fissazione dei 5 Stelle ” potrebbe sembrare un’ imposizione inderogabile. Una transazione che, voluta e decisa in solitudine ed autonomia dal Martinelli, poteva essere gestita diversamente, vista la mancanza di una sentenza di quantificazione del risarcimento da parte del Tribunale di Massa. Martinelli infatti pur di giungere alla transazione ha tenuto in considerazione la stima del CTU nominato dal Tribunale nel 2009 che era stata rivalutata per circa 14 milioni di euro, senza aspettare che il giudice sentenziasse l'ammontare del risarcimento sul “principio della perdita di chance” e forse ha deciso anche di non valutare la possibilità che il comune di Carrara, uscita la sentenza, avrebbe potuto ricorrere in appello e chiedere che fosse predisposto un nuovo CTU, aprendo così ad altre possibilità.”



Secondo Italia Viva sarebbe quindi inquietante il fatto che, in risposta ad una emergenza di pandemia mondiale con una gravissima crisi economica in atto e famiglie intere in difficoltà, oltre che alla presenza di un’ emergenza sanitaria senza precedenti che sta colpendo la nostra provincia con decessi e numero importanti di contagi, l’amministrazione 5 Stelle si preoccupasse di approvare il bilancio di previsione sostanzialmente per la transazione Paradiso: tutto ciò è inammissibile e disumano. Per questi motivi Italia Viva coglie l'occasione anche di rispondere al capogruppo del Movimento 5 Stelle Daniele Del Nero che sui social “indispettito” e non “preoccupato” ha deciso che non sospendere la normale attività delle commissioni consiliari e del consiglio comunale, sia corretto. Del Nero ritiene che in questo momento si debba approvare il bilancio, seppur in largo anticipo secondo ai tempi , in quanto strumento importante e strategico e di responsabilità politica con un soliloquio privo di sostanza e pregno di irricevibile vuota propaganda.”.