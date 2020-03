Politica



La cultura non si ferma a Massa

venerdì, 20 marzo 2020, 14:44

La Cultura non si ferma a Massa e nonostante i divieti che non hanno permesso lo svolgimento delle attività culturali programmate in questo periodo, l’assessorato alla cultura della città con in capo l’assessore Veronica Ravagli sta pensando a delle iniziative da effettuare online, in modo che tutti i cittadini che sono in casa possano comunque partecipare a degli eventi culturali organizzati dal Comune.

“Il primo evento on line a cui abbiamo pensato si terrà domani, sabato 21 Marzo, giorno un cui ricorre la giornata mondiale della poesia” interviene l’assessore alla cultura Veronica Ravagli per spiegare di che evento si tratta: “Ho pensato di organizzare una maratona di poesia on line, che in pratica funziona così: dalle 10,00 di domani fino alle 17,00 ogni mezz’ora metteremo on line sulla pagina Facebook del teatro dei servi e della biblioteca comunale Giampaoli, in maniera alternata, delle poesie recitate da attori e personaggi locali. Alcune sono opere in massese, altre di grandi maestri della nostra letteratura, il tema è libero, l’importante è divulgare poesie. Spero che ai cittadini faccia piacere che nonostante siamo impossibilitati a fare eventi in carne ed ossa cerchiamo di organizzarne virtuali per promuovere la cultura sul nostro territorio.”

“Nei nostri uffici delle cultura essendo non di primaria necessità abbiamo ridotto l’afflusso di personale lavorativo, ma non per questo abbiamo smesso di lavorare, stiamo preparando la stagione estiva, sperando che tutto si risolva per il meglio il più presto possibile e che si possa tornare a goderci la città, le sue bellezze artistiche e gli eventi che offre la nostra amministrazione e non solo.”

“Inoltre vi comunico che la biblioteca, tramite la sua pagina Facebook continua a tenersi in contatto con gli utenti, ai quali ricordiamo che possono usufruire della piattaforma MLOL (acronimo di Media Library On Line): un portale con funzioni di vera e propria biblioteca digitale, consentendo di accedere via internet da qualunque luogo e gratuitamente a quotidiani, riviste, e-book, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, corsi a distanza ecc.”

I contenuti di MLOL sono accessibili in streaming o in download: nel primo caso le risorse sono visualizzabili online dallo schermo del computer o del dispositivo mobile, nel secondo si possono scaricare sul proprio Pc o sul dispositivo mobile.

Per accedere ai contenuti di MediaLibraryOnLine occorre essere iscritti a una biblioteca comunale di una delle Reti documentarie toscane, come la nostra biblioteca Giampaoli, richiedere l’account a biblioteca.civica@comune.massa.ms.it e fornire un indirizzo di posta elettronica valido. Riceverete una mail contenente le credenziali di accesso (username e password) e un link per effettuare il primo accesso.

Dopo aver attivato così l’account, per gli accessi successivi sarà sufficiente collegarsi e inserire le proprie credenziali sul sito: http://toscana.medialibrary.it.

Ma non finisce qua: a breve pubblicheremo sempre su Facebook il video della mostra “Donne nell’arte” che doveva essere inaugurata a Palazzo Ducale domenica 8 Marzo e che purtroppo non è mai stata aperta al pubblico, così che anche le pittrici possano mostrare i loro lavori virtualmente a tutta la cittadinanza. Come vedete la cultura non si ferma e seppur stando a casa possiamo ritagliarci un po’ di tempo per arricchire la nostra anima con l’arte in tutte le sue forme. L’amministrazione comunale cerca di fare la sua parte anche in questo campo.

L’elenco delle poesie

ore 10 – pagina FB Teatro dei Servi

ASSOCIAZIONE TEATRO CITTA' DI MASSA

"Criticón forastieri" di Piero Cavazzuti - Voce di Mariarosa Cavazzuti

ore 10.30 – pagina FB Biblioteca Civica S. Giampaoli

TEATRO COMICO DIALETTALE MASSESE

“Primavera de Massa” di Ubaldo Bellugi – voce di Roberto Borghini

ore 11 – pagina FB Teatro dei Servi

PAN FATTO 'N CÀ

“La Sócera malata” di Ubaldo Bellugi – Voce di Pietro Chesi

ore 11.30 – pagina FB Biblioteca Civica S. Giampaoli

COMPAGNIA AICS MUSICA E SPETTACOLO

"Come polvere o vento" di Alda Merini – Voce di Alessandra Berti





ore 12 – pagina FB Teatro dei Servi

COMPAGNIA GIOCAMISTERO

"An die Freude" (Alla gioia) di Friederich Schiller & Ludwig Van Beethoven – Voce di Andrea Quintavalle

ore 12.30 – pagina FB Biblioteca Civica S. Giampaoli

COMPAGNIA LA NOCE A TRE CANTI

"Ringraziare desidero" di Mariangela Gualtieri - Voce di Stefania De Mitri

ore 13 – pagina FB Teatro dei Servi

COMPAGNIA LA O DI LEGNO

"Little boxes" di Malvina Reynolds – Voce di Francesca Natale

ore 13.30 – pagina FB Biblioteca Civica S. Giampaoli

COMPAGNIA KRIOS TEATRO

“Barbara” di Jacques Prevert – Voce di Marco Zazzeri

ore 14 – pagina FB Teatro dei Servi

COMPAGNIA RETROPALCO

“Amore a prima vista” di Wisława Szymborska – Voce di Laura Bertoli

ore 14.30 – pagina FB Biblioteca Civica S. Giampaoli

COMPAGNIA METASOGNI

"La madre al figlio" di Langston Hughes – Voce di Giusy Bugliani

ore 15 – pagina FB Teatro dei Servi

COMPAGNIA A UFO

“Alla sera” di Ugo Foscolo – Voce di Ylenia Paladini

ore 15.30 – pagina FB Biblioteca Civica S. Giampaoli

COMPAGNIA LA NOCE A TRE CANTI

"Considero valore" di Erri De Luca - Voce di Stefania De Mitri

ore 16 – pagina FB Teatro dei Servi

“Pogo de tutto” di Ubaldo Bellugi – Voce di Armando Manfredi

ore 16.30 – pagina FB Biblioteca Civica S. Giampaoli

“Le furmicole e i bechi” di Ubaldo Bellugi – Voce di Gabriele Manfredi

ore 17 – pagina FB Teatro dei Servi

“21 Marzo” di Gianni Rodari – Voce di Filippo Montanari