Politica



Lega respinge le accuse di sciacallaggio politico e chiede le dimissioni di De Pasquale

mercoledì, 4 marzo 2020, 19:20

di vinicia tesconi

Una decina di ordinanze, firmate dal sindaco di Carrara De Pasquale, relative a persone poste in quarantena volontaria o forzata sul territorio comunale. Con queste alla mano, il coordinatore comunale della Lega, Nicola Pieruccini ha risposto alle accuse di sciacallaggio politico che ieri il sindaco gli ha rivolto a seguito dell’esposto della Lega per la sua cattiva gestione dell’emergenza coronavirus. Una battaglia senza esclusione di colpi che stamani, nella sede della Lega, in via Santa Maria, ha visto la richiesta di dimissioni rivolta al sindaco da parte di Pieruccini.



“La prima ordinanza è del 25 febbraio e si riferisce alla nota coppia di Codogno che è risultata positiva al virus. Di seguito, nei giorni successivi, ci sono state altre ordinanze riferite ad altri nuclei famigliari o persone singole che sono state messe in quarantena. Ma ciò che ci ha fatto saltare sulla sedia è che il sindaco, nel video diffuso il 29 febbraio, abbia parlato di solo due casi in quarantena sul territorio comunale. Questa omissione di informazioni è molto grave. La cittadinanza ha diritto di sapere quanti casi sospetti realmente ci sono in città. Per questo fatto chiediamo che il sindaco dia le dimissioni. Lui ci ha dato degli sciacalli ma noi gli rispondiamo che è un bugiardo perché sapeva che i casi in quarantena erano più di due.”



Pieruccini ha poi spiegato come la falsa informazione sia più deleteria di una dura verità: “ Non dicendo le cose come stanno veramente – ha aggiunto Pieruccini – si lascia campo libere alle voci e alle supposizioni che possono essere molto più dannose e pericolose.”. Nel pomeriggio di oggi Pieruccini ha assistito alla commissione sanità: “ La commissione era stata convocata da alcuni giorni – ha spiegato Pieruccini - ma oggi, a sorpresa ha fatto apparizione il sindaco proprio per rispondere in merito alle ordinanze di quarantena. La giustificazione è stata di averle taciute perché alcune ormai in scadenza. Ripeto, tuttavia: si crea più allrmismo tacendo alcune informazioni che mettendone tutti al corrente.”.