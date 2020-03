Politica



M5S: "Coronavirus, Lega continua a gettare benzina sul fuoco"

giovedì, 5 marzo 2020, 16:44

Il Movimento 5 Stelle di Carrara, per voce del capogruppo Daniele Del Nero, interviene dopo le uscite di Salvini e Pieruccini sull'emergenza Coronavirus.



"Troviamo semplicemente vergognoso - esordisce - il modo con il quale la Lega sta affrontando l'emergenza coronavirus, tanto a livello nazionale - e quel che peggio internazionale! - con le infelici uscite del segretario Salvini, quanto a livello locale, con le altrettanto infelici uscite del suo omologo carrarese Nicola Pieruccini".



"Questi signori - attacca - sembrano non rendersi conto di come la gestione di situazioni emergenziali sia ben più importante della visibilità politica. In una situazione in cui tutti coloro che sono gravati da responsabilità amministrative, a qualunque livello e di qualunque colore, cercano con grande impegno di fare fronte comune, gli esponenti della Lega continuano a gettare benzina sul fuoco e lo fanno, come loro abitudine, senza alcuno scrupolo".



"Ho appena letto un comunicato stampa semplicemente delirante – tuona il capogruppo pentastellato Daniele Del Nero – dove la Lega da una parte critica a Carrara quelle scelte che a livello regionale sono state condivise da sindaci di ogni colore politico, carroccio compreso, e dall'altra continua a fare domande alle quali nella commissione di ieri il sindaco ha dato puntuale risposta. Tra l'altro alla presenza dello stesso Pieruccini, che forse non ha capito o più probabilmente – in spregio a quella trasparenza che invoca senza farne minimamente esercizio – ha fatto finta di non capire. Come probabilmente non ha capito, o ha finto di non capire, che lo stesso comune di Massa ("senza andare tanto lontano", cit.) ha sposato una linea di comunicazione orientata più alla gestione del problema che allo sfoggio di ordinanze relative ad isolamenti e quarantene."