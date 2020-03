Politica



Mille euro al mese nei conti correnti delle famiglie: la proposta di Fratelli d’Italia

domenica, 29 marzo 2020, 21:57

Un provvedimento che assomiglia a un’elemosina aggravata dal fatto che verranno consegnati sotto forma di buoni spesa da distribuire attraverso i servizi sociali: questa l’analisi fatta dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia dei 400milioni di euro annunciati dal governo come misure in aiuto alle famiglie indigenti. La proposta lanciata da FdI parla invece di mille euro mensili da accreditare sui conti correnti di tutte le famiglie.

“Riteniamo inaccettabile – hanno detto da FdI - oltre che sbagliato in un momento di forte difficoltà, con la chiusura delle attività lavorative, che le famiglie italiane non abbiamo la disponibiltà di denaro liquido da spendere per poter far fronte alle esigenze quotidiane. Il sistema dei buoni spesa veicolati attraverso i servizi sociali, non solo creerà problemi ai comuni che già si trovano a dover affrontare in prima linea l'emergenza sanitaria, ma poterà molte famiglie a non usufruire di questa possibilità.Ancora una volta, il governo PD/5 stelle ha dimostrato di non essere in grado di comprendere le reali esigenze delle famiglie e dei cittadini.”.

FdI ha concluso con la speranza di vedere accolta la propria proposta indicata come unica soluzione per evitare che l'emergenza sanitaria diventi anche emergenza sociale.

V. T.