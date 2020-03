Partita la raccolta generi alimentari per famiglie in difficoltà di FdI: ecco i punti di distribuzione

Altri articoli in Politica

martedì, 31 marzo 2020, 20:58

Il sindaco di Carrara: "Purtroppo oggi in città registriamo un nuovo decesso causato dal Coronavirus. Si tratta di una donna di 83 anni. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il cordoglio di tutta l’amministrazione e della città intera"

martedì, 31 marzo 2020, 20:55

Gli interventi sono riservati alle persone che non siano già assegnatarie di sostegno pubblico. Tra queste avranno la priorità i cittadini in condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali; i nuclei familiari più numerosi

martedì, 31 marzo 2020, 20:50

Proprio nei giorni scorsi aveva esternato pubblicamente il suo apprezzamento per il provvedimento preso dal governatore della regione Toscana, Enrico Rossi, relativo alle case di riposo per la tutela degli anziani e dei soggetti vulnerabili, ma non ha potuto nascondere la preoccupazione per le ultime notizie sul focolaio scoppiato al...

martedì, 31 marzo 2020, 20:44

Si avvicina ad assumere i connotati di un vero e proprio focolaio di infezione la situazione della casa di riposo Regina Elena di Carrara dove nell’arco degli ultimi tre giorni dalla segnalazione del primo caso di positività tra gli ospiti, il numero dei contagiati sta crescendo in modo esponenziale

martedì, 31 marzo 2020, 18:40

Pieruccini ha rilanciato la richiesta di chiarimenti sulle intenzioni dell’amministrazione grillina già fatta una settimana fa e rimasta senza risposta

martedì, 31 marzo 2020, 18:27

E’ perentorio il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi sul caso del focolaio di coronavirus scoppiato all’interno della casa di riposo di Carrara, Regina Elena e non lesina critiche alla gestione dell’emergenza presso la struttura