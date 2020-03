Politica



Pd: "Gli autisti dei bus vanno tutelati"

domenica, 29 marzo 2020, 10:51

Il Pd di Massa Carrara si schiera a fianco del personale del trasporto pubblico locale di linea che sta protestando per vedersi garantiti i minimi diritti di salute e sicurezza. “La prevenzione in questa fase delicatissima si deve svolgere in tutti gli ambienti e in tutti i contesti in cui le persone possono venire a contatto tra di loro - spiega il consigliere regionale del Pd Giacomo Bugliani - Chi, in questi giorni, è chiamato a svolgere un servizio di pubblica utilità si espone più di altri al rischio di contagio e, pertanto, è dovere di tutti mettere in atto le necessarie misure perché questo rischio sia evitato”.

In particolare il Pd ritiene che chi è in prima linea nel garantire che i servizi pubblici non siano interrotti in un momento particolarmente difficile per tutta la comunità apuana debba essere messo in condizione di farlo in piena sicurezza per se stesso e per i propri familiari.

“Tra le tante categorie che dobbiamo proteggere, in questo momento difficile - puntualizza il segretario del Pd di Massa Norberto Riccardi - ci sono i lavoratori del servizio pubblico di trasporto che assolvono al un ruolo fondamentale nella mobilità delle fasce sociali più deboli dei nostri cittadini”.

Bugliani che ha già interessato della vicenda l’assessore regionale ai trasporti della Regione si rivolge direttamente ai vertici aziendali del Tpl di Massa Carrara perché “da parte dell’azienda si arrivi quanto prima e senza indugio, all’adozione delle misure necessarie per la tutela dei lavoratori del trasporto locale”.