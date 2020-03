Per tornare a darci una mano

Altri articoli in Politica

giovedì, 12 marzo 2020, 18:45

Gaia sospenda il pagamento delle bollette dell'acqua agli esercizi commerciali e alle attività produttive: è l’appello che il coordinamento comunale di Massa di Fratelli d’Italia ha rivolto all’azienda che gestisce l’acquedotto

giovedì, 12 marzo 2020, 18:41

Non molla la presa sul caso tesi dell’Accademia discusse in comune, il coordinamento comunale della Lega che, oggi ha fatto partire una denuncia presso la Procura di Massa Carrara nei confronti del presidente dell’Accademia Antonio Passa e del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale

mercoledì, 11 marzo 2020, 22:31

Tutti in casa. Il Governo, attraverso il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha deciso di prendere misure ancora più stringenti per ciò che riguarda la lotta al Coronavirus

martedì, 10 marzo 2020, 22:00

Un appello chiaro e urgente alla luce delle rapide e radicali evoluzioni imposte dalla diffusione del contagio da coronavirus è arrivato dal coordinamento provinciale di Italia Viva

martedì, 10 marzo 2020, 19:15

Chiusura reparti rianimazione di Pontremoli e Fivizzano: Benedetti chiede il commissariamento della Asl provinciale e la riapertura del vecchio ospedale di Massa

lunedì, 9 marzo 2020, 20:11

La rivolta nelle carceri, immotivata e strumentale, è un campanello di allarme da non sottovalutare: i criminali non hanno paura del Coronavirus e hanno capito che lo stato, in questo momento, rischia il collasso. Video terrificante dal carcere di Bologna