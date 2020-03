Politica



Preoccupato per la situazione alla casa di riposo Regina Elena: parla Cosimo Maria Ferri

martedì, 31 marzo 2020, 20:50

Proprio nei giorni scorsi aveva esternato pubblicamente il suo apprezzamento per il provvedimento preso dal governatore della regione Toscana, Enrico Rossi, relativo alle case di riposo per la tutela degli anziani e dei soggetti vulnerabili, ma non ha potuto nascondere la preoccupazione per le ultime notizie sul focolaio scoppiato al Regina Elena di Carrara.

A parlare è ancora una volta l’onorevole Cosimo Maria Ferri, componente della Commissione Giustizia della Camera dei deputati: “ Ho scritto al direttore generale dell’Azienda USL Nord Ovest per chiedere un piano specifico per le RSA, alla luce dei dati che stanno allarmando anche la Lunigiana, e che portano questi luoghi ad essere focolai. Ciò purtroppo si sta verificando nella provincia di Massa Carrara, in Toscana e non solo. La situazione è davvero critica. In queste strutture occorre garantire infermieri, medici e personale parasanitario. Sono preoccupato per la situazione della RSA Regina Elena. Il sindaco del comune di Carrara aveva inizialmente detto che tutto era sotto controllo, mentre successivamente ha aggiornato i dati e comunicato un alto numero di positivi all’interno della struttura. Si parla già di 16 casi riscontrati di positività al Covid 19, e si è in attesa dell’esito di 70 tamponi. Non è un dato da trascurare e deve portare ad interventi immediati e concreti. Occorre comunicare ai famigliari le condizioni di salute degli ospiti, le cure e le cautele che sono state prese per garantire maggior protezione agli stessi. Giustamente da settimane in molte RSA è stato inibito il diritto di vista, ma occorre, a maggior ragione, creare un ponte e filo diretto con i parenti. Molti di essi in queste ore stanno segnalando la difficoltà di avere informazioni precise. E questo non è giusto. Nello stesso tempo va garantito al massimo il personale che lavora all’interno della struttura che è certamente molto esposto e che necessita di mascherine, dispostivi di sicurezza idonei e specifici tipo mascherine FFPP 2 e FFPP 3 per garantire la propria salute , quella dei propri famigliari e degli ospiti della struttura. Chiediamo al sindaco di non sottovalutare la situazione, di spiegare ai famigliari la reale situazione e all’azienda sanitaria di dare seguito con efficacia al provvedimento della Regione per attuare un piano capillare per tutte le RSA, la cui criticità è dimostrata dal numero dei contagiati e purtroppo anche dei decessi. Abbiamo il dovere di tutelare chi è più in difficoltà e gli sforzi devono essere massimi, per garantire a tutti il diritto alla salute e alle cure. “

V. T.