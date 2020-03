Politica



Ricciardi (M5S): "Persiani distorce la realtà sui fondi del governo per i comuni"

lunedì, 30 marzo 2020, 14:07

Riccardo Ricciardi, deputato per il movimento 5 Stelle a Roma, esprime la sua opinione in merito ai dubbi avanzati dal sindaco di Massa, Persiani, sulla questione dei fondi stanziati dal Governo Conte per i comuni, nell'ambito dei provvedimenti per l'emergenza coronavirus.



"Purtroppo - afferma -, in un momento in cui le Istituzioni non dovrebbero fare sterili polemiche ma compattarsi in questa situazione così drammatica, ascoltiamo il Sindaco Persiani distorcere la realtà. Persiani sostiene che i 4 miliardi e 300 milioni che il Governo mette a disposizione dei comuni siano in realtà una somma già dovuta, che viene semplicemente anticipata; quindi non si tratterebbe di soldi in aggiunta a quelli già spettanti agli enti locali. Eppure il Presidente Conte è stato chiaro fin da subito in conferenza stampa: si anticipa il 66% del Fondo di solidarietà per i comuni in modo che siano immediatamente disponibili; somma che sarà compensata col prossimo decreto".



"Il sindaco - incalza -, che amministra una città da quasi due anni, dovrebbe sapere come funziona la gestione delle finanze pubbliche: non dubitiamo che lo ignori. Più probabilmente si allinea alla comunicazione del suo partito, concentrato a fare propaganda, nonostante tutto. Si è usato questo anticipo per far fronte immediato alla crisi di liquidità che può trasformarsi in problemi serissimi dal punto di vista sociale; non appena si scriverà il prossimo decreto questi fondi saranno reintegrati. Ma abbiamo bisogno di questi soldi oggi e non possiamo aspettare neanche qualche giorno. Perché molte persone non hanno più i soldi per comprare da mangiare e dobbiamo dare risposte velocissime. L'ultima cosa che vorremmo fare è dedicare del tempo alla polemica politica; ma sentire sovvertire la realtà non è accettabile, specie in un momento in cui le persone hanno bisogno di vedere uno Stato unito e coeso in tutte le sue Istituzioni".



"Detto questo - conclude -, il Sindaco di Massa sa che per qualsiasi cosa, nelle facoltà del mio ruolo, sono a sua disposizione in quanto egli rappresenta tutta la nostra città e in questo momento più che mai dobbiamo difendere le istituzioni".



Donatella Beneventi