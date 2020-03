Politica



Rifiuti romani al Cermec: la Lega annuncia una dura battaglia contro Pd e 5 Stelle

martedì, 3 marzo 2020, 22:11

Lo hanno definito il carrozzone rifiuti Pd/5 stelle e hanno promesso di combattere in tutti i modi la decisione di accogliere i rifiuti provenienti da Roma per essere smaltiti al Cermec di Massa. Anzi, il coordinamento comunale della Lega ha anche voluto individuare una finalità elettorale nascosta in chi ha approvato il provvedimento. “Il consigliere regionale Giacomo Bugliani – ha detto Nicola Pieruccini, coordinatore comunale della Lega - è il più acceso sostenitore dei camion di “ monnezza romana" al Cermec: in campagna elettorale, per qualche voto da parte dei 5 Stelle, si può essere capaci di tutto. La lega non può accettare che Massa Carrara possa diventare la pattumiera di Roma e farà di tutto per contrastare il carrozzone rifiuti PD/ 5 Stelle”.

Pieruccini ha ribadito che la Lega si è schierata a difesa dei dipendenti del Cermec e dell’impianto consortile di trattamento dei rifiuti ed ha sollecitato Giacomo Bugliani ad intervenire per salvare un sito che “ormai dedicato quasi esclusivamente al trattamento meccanico biologico di tutti i rifiuti” provenienti dalla Regione Toscana, e ora anche dal Lazio.

“In pratica il Cermec infatti è diventato una enorme compostiera a cielo aperto - ha spiegato Pieruccini - portatrice di odori nauseabondi e nocivi che peggiorano le condizioni di vita degli abitanti delle zone limitrofe, inaccettabili per residenti e turisti perché è specialmente in estate che l’aria diventa irrespirabile.”

Secondo Pieruccini ci sarebbe la caccia ai voti dei grillini alle prossime regionali dietro la passiva accettazione degli amministratori locali dell’accordo fatto da Rossi con Zingaretti e Raggi.

“Anche se sembra assurdo - ha continuato Pieruccini - pare che a nessuno dei Democratici di Sinistra, in odore di elezioni regionali, importi salvare la nostra zona dallo smaltimento di inermi e fanghi provenienti da Roma capitale , negando perfino la nocività del trattamento a cielo aperto dei rifiuti che vengono trattati al Cermec . La Lega che invece vuol tutelare in assoluto la salute della collettività ed insiste sulla mancanza di obiettività da parte degli Amministratori PD , ricorda che esiste il cosiddetto inquinamento olfattivo, riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico, dovuto alla presenza costante di cattivi odori che si manifestano in maniera ripetuta e per lunghi periodi, provocando disagi alle persone esposte soprattutto a causa della vicinanza alla zona.”.

Pieruccini ha riconfermato la posizione contraria della Lega al conferimento di 4500 tonnellate di rifiuti nell'impianto di via Longobarda, stoccato pare a prezzi stracciati o comunque favorevoli rispetto alle tariffe del Lazio. “ Noi della Lega pretendiamo che la politica prenda in esame seriamente la questione rifiuti del Lazio al Cermec e ci domandiamo come può il consigliere Giacomo Bugliani sostenere questa “manovrina” invece di schierarsi contro alle 25 tonnellate di sudiciume che ogni giorno dovrebbe essere smaltita qui da noi. Il Pd sostiene che questi dati non causano un'emergenza e che il problema non sussiste dal punto di vista reale, però alla fine “quelle brave persone dei democratici” scaricano la responsabilità sulla società che, a loro dire, avrebbe la possibilità di rivederne il piano industriale, se fosse ritenuto opportuno.”

Pieruccini ha definito gravissimo questo modus operandi e soprattutto ha criticato la mossa di far ricadere tutta la colpa sulla giunta regionale per far uscire indenne il consigliere Bugliani, indicato come estraneo alla vicenda.

“Si deve stigmatizzare il vomitevole quadro politico creatosi - ha concluso Pieruccini - e richiamare la politica al proprio dovere. In un momento in cui la nostra comunità è in piena emergenza salute pubblica non è consentito alla sinistra di banalizzare i danni ambientali e l’inquinamento dell'aria dichiarando che un solo un camion al giorno, non fa male a nessuno. Questa come si dice a Roma è una vera e propria “sola" .”.

Vi. Tes.