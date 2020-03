'Si è intrapresa la strada giusta': Cosimo Ferri approva l’ordinanza della Regione per le case di riposo

Altri articoli in Politica

domenica, 29 marzo 2020, 22:07

Il coordinamento provinciale di Italia Viva, in riferimento alla drammatica situazione della provincia di Massa Carrara dove i dati continuano a confermare la diffusione di covid 19, ha ribadito l’importanza di fare i tamponi a tutta la popolazione

domenica, 29 marzo 2020, 21:59

La misura straordinaria presa dal Governo, per far fronte all'emergenza da Covid-19, non ha convinto il sindaco di Massa Francesco Persiani, che si aspettava più sostegno per i sindaci, in prima linea durante la crisi sanitaria

domenica, 29 marzo 2020, 21:57

Mille euro al mese nei conti correnti delle famiglie: la proposta di Fratelli d’Italia che definisce elemosina i 400 milioni destinati dal governo ai comuni

domenica, 29 marzo 2020, 10:51

Bugliani: "Chi svolge servizi pubblici non deve essere messo a rischio". Riccardi: "Svolgono un servizio essenziale e vanno salvaguardati"

domenica, 29 marzo 2020, 10:42

Il sindaco De Pasquale comunica alla cittadinanza, come di consueto, il suo bilancio giornaliero in materia di Coronavirus. A suo avviso il numero dei casi a Carrara dimostra che la gente non rispetta ancora a sufficienza le misure restrittive imposte dal Governo

domenica, 29 marzo 2020, 10:39

4 miliardi e trecento milioni: saranno questi i soldi che il Governo anticiperà ai comuni affinché possano subito essere raggiunti i cittadini con misure adeguate per fronteggiare l'emergenza coronavirus