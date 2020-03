Politica



“Sindaco chieda l’intervento dell’esercito”: l’appello di Fratelli d’Italia

martedì, 24 marzo 2020, 16:52

Grandissimo è l’impegno delle forze dell’ordine nell’operazione di controllo sul territorio comunale per garantire il più ampio rispetto delle direttive del decreto ministeriale ma, inevitabili sono le difficoltà incontrate da polizia e carabinieri che, oltre all’emergenza coronavirus, hanno anche da seguire tutti gli episodi di delinquenza che sussistono anche in tempo di epidemia. Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, ha unito a questa analisi della situazione un sincero ringraziamento alle forze dell’ordine per il lavoro fin qui svolto ed ha ricordato la necessità di affiancare l’esercito agli agenti e ai militari dell’Arma. Per questo motivo Baruzzo a nome del coordinamento comunale di FdI, ha inviato al sindaco di Carrara una pec con l’invito a richiedere l’invio delle forze armate sul territorio carrarese.

"Invitiamo il sindaco Francesco De Pasquale – ha scritto Baruzzo - a richiedere al Prefetto di Massa Carrara , la destinazione alla nostra città , di un contingente di uomini e donne dell'Esercito Italiano allo scopo di effettuare controlli sul rispetto delle norme previste dai vari decreti del presidente del consiglio dei Ministri, emanati per ridurre il contagio dal "coronavirus" .