"Stop al pagamento delle bollette di luce, acqua e gas per le famiglie in difficoltà": la richiesta di Fratelli d’Italia

martedì, 31 marzo 2020, 09:57

Aumentano ogni giorno le segnalazioni di famiglie in gravi difficoltà economiche a causa del blocco forzato delle attività che non riescono a far fronte alle scadenze mensili e, spesso, anche alle spese per il semplice sostentamento.

Moltissimi casi sono pervenuti al coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia da qui la risoluzione del gruppo a formulare una richiesta ben precisa al governo: "Ci segnalano famiglie che non riescono a fare la spesa o a pagare le bollette delle utenze domestiche, quali luce, acqua e gas - hanno detto da Fratelli d’Italia - non possiamo consentire che a queste famiglie venga attribuita una morosità perché non in grado, in questo momento, di far fronte al pagamento delle forniture di prima necessità. Per questo come Fratelli d'Italia Massa Carrara chiediamo al governo un provvedimento di moratoria sul pagamento delle bollette di luce , acqua e gas per un periodo di 4 mesi. Un provvedimento realizzabile mediante la compensazione di una parte delle imposte che lo stato richiede ai gestori di servizi. Solo con provvedimenti di buon senso che incidano e salvaguardino le famiglie si potrà pensare di rimettere in piedi il tessuto economico e sociale della nostra nazione”.