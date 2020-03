Susanna Ceccardi candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione

Altri articoli in Politica

martedì, 3 marzo 2020, 22:11

Lo hanno definito il carrozzone rifiuti Pd/5 stelle e hanno promesso di combattere in tutti i modi la decisione di accogliere i rifiuti provenienti da Roma per essere smaltiti al Cermec di Massa

martedì, 3 marzo 2020, 22:07

Il sindaco invita gli studenti a lavarsi le mani, ma nelle scuole manca il sapone: il consigliere di Alternativa per Carrara, Massimiliano Bernardi critica il volantino del primo cittadino

martedì, 3 marzo 2020, 17:36

"L’annuncio a mezzo stampa di un esposto contro di me serve solo a dimostrare che, esattamente come i loro referenti nazionali, anche gli esponenti locali della Lega non si vergognano di fare sciacallaggio politico sull’emergenza Coronavirus"

martedì, 3 marzo 2020, 08:21

Il movimento "Non Una di Meno Massa-Carrara" commenta il mancato sostegno da parte della Cgil allo sciopero lanciato a livello internazionale

lunedì, 2 marzo 2020, 19:23

Dopo la bacchettata di Baruzzo di Fratelli d’Italia, arriva quella del Pd. L’oggetto è sempre lo stesso: l’insuccesso conclamato della Mostra su Canova fortemente voluta, e pagata profumatamente, dall’assessore alla cultura Federica Forti

lunedì, 2 marzo 2020, 19:23

Un esposto contro i due fuggitivi dalla zona rossa di Codogno, risultati poi positivi al coronavirus una volta giunti nella loro casa estiva a Marina di Carrara, per aver violato le leggi imposte in via straordinaria dallo stato e per aver tenuta nascosta la loro presenza fino alla necessità di...