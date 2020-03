Politica



Sviste e leggerezze nella concessione della sala del comune per la discussione delle tesi dell’Accademia: Italia Viva bacchetta il sindaco

sabato, 7 marzo 2020, 17:39

Stupore e molte perplessità nel gruppo carrarese di Italia Viva sulla decisione del sindaco De Pasquale di concedere una della sale consiliari per la discussione di quattro tesi dell’Accademia di Belle Arti di Carrara.

“Nonostante la chiusura degli atenei e i divieti di assembramento – hanno detto da Italia Viva - con un accordo tra il presidente Antonio Passa ed il sindaco De Pasquale, in mattinata si sono raggruppate molte persone fra professori, laureandi, parenti e amici al fine di poter fare in comune quello che era stato proibito di fare all'accademia. Per il grave episodio accaduto Italia Viva non può che stigmatizzare le dichiarazioni del sindaco che, in piena emergenza sanitaria e senza aver tutelato i dipendenti comunali in servizio, ha sostenuto seraficamente quanto segue: “Ho ospitato una sessione di discussione delle tesi di Laurea dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, nell'ottica di una proficua collaborazione tra enti” . Evidentemente fuori dal tempo e dallo spazio della vita reale il sindaco non si è reso conto di aver raggirato le imposizioni emanate dal Governo a tutela della salute pubblica.” Italia Viva ha quindi ricordato al sindaco che la sua condotta è in conflitto con i decreti emessi dal governo centrale e che l'amministrazione non avrebbe dovuto dare alcun supporto a Palazzo del Principe per l'obbligo di sospensione della didattica e non avrebbe potuto autorizzare la sessione di laurea nella modalità adottata , non ottemperando alle disposizioni imposte dal Consiglio dei Ministri. Per di più il sindaco De Pasquale non poteva mettere a disposizione gli spazi comunali a tutela dei lavoratori in servizio, in quanto ci è stato riferito che non sono state assolutamente rispettate le misure di contrasto alla diffusione del coronavirus indicati nel DPCM del 4 marzo 2020 e disposizioni successive, perché sia i professori, sia le persone presenti in numero consistente provenivano da molte parti d ‘Italia. “ Italia Viva quindi ha messo in discussione le decisioni prese dall' amministrazione grillina e soprattutto da De Pasquale al quale ha ascritto un comportamento che negli ultimi tempi non ha mostrato la responsabilità verso la salute pubblica del comune che istituzionalmente dovrebbe rappresentare . Italia Viva ha rivolto un appello agli amministratori a non continuare a creare situazioni che potrebbero mettere in difficoltà i nostri dipendenti comunali e i nostri concittadini e ad impegnarsi con più rigore a rispettare per primi le norme diramate dal governo a tutela della salute propria e degli altri. Nello specifico ha suggerito di leggere con attenzione le regole per cui le scuole e gli atenei di tutta Italia come contenuto nel DPCM sono chiusi per le norme di prevenzione e contrasto della diffusione del coronavirus, compresa la sospensione dell'attività didattica e che tali obblighi devono essere rispettati anche dal sindaco di Carrara.