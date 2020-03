Politica



"Tanti malati con sintomi a casa a cui non vengono fatti i tamponi": Bernardi chiede chiarimenti

sabato, 28 marzo 2020, 18:59

Moltissime sono le testimonianze di persone che chiedono l’intervento medico per sintomi da coronavirus conclamati come febbre alta e tosse, ma che, non essendo in condizioni di grave ipossia, non ottengono il tampone che confermi la loro positività e vengono invitati a restare semplicemente in quarantena per far decorrere la malattia. Una situazione sanitaria gravissima nella quale giungono ogni giorno i dati sconfortanti del procedere dell’epidemia sul territorio provinciale che vede chiamato ad affrontarla il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, in qualità di presidente della Conferenza zonale dei sindaci. E’ il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi che ha segnalato l’anomalia di tamponi che non vengono fatti se non in casi estremi e che ha chiesto al sindaco di convocare la Conferenza Zonale dei sindaci di Costa per avere un confronto con i vertici di Asl in merito alla gestione dell’emergenza sanitaria ed anche alla distribuzione di reagenti e mascherine che secondo alcune testimonianze sarebbe fuori da ogni controllo. “In particolare – ha detto Bernardi - vorremmo sapere la verità sia sull’eventuale carenza di tamponi e di reagenti per i test alla positività del coronavirus nell'ambito regionale, sia sulla scelta di fare i tamponi solo in presenza di sintomi gravi che sarebbe l’unica probabilità di avere cure certe secondo le indicazioni date ai MMG . Sono profondamente sconfortato quando sento aleggiare il principio dei 'prima i più gravi', perché non è il principio della sanità pubblica del nostro paese e neanche quello della regione Toscana e quindi dobbiamo pretendere che si torni ad un attenzione sanitaria che dia pari dignità a tutti e che si prenda cura anche dei casi meno gravi.” Riguardo alla distribuzione di mascherine che, a quanto viene riferito, non sarebbero in regola con le norme previste ma che sarebbero state distribuite da privati e, secondo Bernardi, anche dallo stesso sindaco, Bernardi ha ricordato che esiste una certificazione precisa dell’Istituto Superiore di Sanità o dell’Inail che attesta la regolarità del dispositivo anche quando proviene dall’estero. “ In questi giorni purtroppo – ha continuato Bernardi - sono apparsi articoli di stampa che hanno riferito di sequestri della Guardia di Finanza su dispositivi di sicurezza che erano stati fabbricati all’estero, acquistati online su siti commerciali e spediti con corrieri internazionali in assoluta mancanza di controlli sanitari . A tal proposito e al fine di tutelare tutte quelle migliaia di persone che lavorano nel campo sanitario, il presidente della Toscana ha emanato un decreto nel quale ordina che, in assenza di mascherine chirurgiche marcate CE UNI EN 49 2009 devono essere utilizzate le mascherine TNT 3 veli Toscana 1 realizzate secondo i materiali , le dimensioni e le caratteristiche tecniche delle schede di cui al prototipo testato compatibili con i requisiti di sicurezza per proteggere gli operatori sanitari. È assolutamente necessario detto questo, senza creare allarmismi ma solo affinché le protezioni che vengono distribuite ai nostri sanitari siano adeguate che, tutte le mascherine che sono state donate da persone sicuramente oneste ed animate da spirito di sostegno e di aiuto, siano testate.”.

Secondo Bernardi, sarebbe obbligo delle istituzioni chiedere che sui presidi sanitari donati venga effettuato un rigoroso controllo prima che tali prodotti vengano distribuiti ed utilizzati come accade all’interno dell' Azienda Usl che prevede una valutazione tramite l’ufficio Rischi. “In ultimo ritengo doveroso – ha concluso Bernardi - farmi portavoce di alcuni medici e personale sanitario in servizio al Noa che hanno voluto esprimere rammarico nei confronti del sindaco De Pasquale che, al contrario del sindaco Persiani di Massa non ha mai fatto sentire la vicinanza ed il sostegno morale presentandosi di persona al Noa per conoscere la situazione in cui i nostri sanitari lavorano giorno e notte, cosa che il primo cittadino di Massa al quale rivolgiamo il nostro plauso, ha fatto più volte.”.