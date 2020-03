Politica



Tutela dell’economia locale fiaccata dall’epidemia: la richiesta di FdI al sindaco

mercoledì, 4 marzo 2020, 19:18

Hanno voluto chiarire la loro posizione distinta da quella della Lega che ieri ha fatto un esposto contro il sindaco De Pasquale per la gestione dell’emergenza coronavirus in città ed hanno avanzato una richiesta di tutela dell’economia locale. Così il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia: “ In riferimento all'emergenza coronavirus, non siamo qui ad accusarla di alcun che per il suo operato nella gestione della crisi, non è nostra intenzione svolgere alcuna attività di sciacallaggio politico sulla situazione; il nostro senso di responsabilità in un periodo difficile ce lo impedisce ed approfittarne per un tornaconto elettorale non rientra nel nostro modus operandi. Un periodo di difficoltà, non solo dal punto di vista sanitario ma anche da quello economico, con zone della città semideserte , negozi ed attività produttive semivuote.

Inviamo pertanto il sindaco a farsi promotore, senza attendere che la situazione precipiti ulteriormente, presso il governo e la presidenza della Regione di richieste che vadano a tutelare l'economia locale, già in crisi in situazioni normali, ulteriormente colpita dalla "psicosi coronavirus" con incentivi ad hoc a sostegno delle aziende e dei lavoratori. La città ha bisogno di amministratori con gli attributi, di ottimismo e di certezze.”.