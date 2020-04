Politica



140 schede raccolto dal numero verde per i buoni spesa del comune: nessun disservizio, linea intasata per sovraccarico

mercoledì, 1 aprile 2020, 21:08

di vinicia tesconi

E’ partito stamani alle 8,30 con tre operatori che hanno lavorato a pieno ritmo fino alle 17 e che nella prima giornata di apertura del numero verde istituito dall’assessorato al sociale del comune di Carrara per distribuire i buoni spesa per le famiglie in difficoltà, hanno raccolto ben 140 schede.

Nessun disservizio, quindi, e neppure un numero non funzionante come segnalato oggi dal consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi, ma semplice sovraccarico di chiamate. A dissipare i dubbi e le voci su un servizio in realtà inesistente è stata proprio l’assessore al sociale Anna Galleni che abbiamo raggiunto al telefono:

“Quando è partito il servizio stamani alle 8,30 c’erano già quaranta chiamate senza risposta. Tutti si sono precipitati a chiamare ma bisogna ricordare che non è un click day e che non si va per priorità di chiamata. C’è anche la possibilità di inviare la richiesta via mail ma delle dieci arrivate in questo modo oggi, solo due erano compilate in maniera corretta: alcuni avevano scaricato modelli diversi, altri non aveva riempito tutti i campi obbligatori.”

L’assessore Galleni ha comunque assicurato che da domani ci sarà una quarta persona a rispondere alle chiamate per cercare di smaltire tutte le richieste: “E’ comunque vergognoso - ha aggiunto l’assessore Galleni - che al primo giorno di operatività del servizio sia stata divulgata una notizia non vera dicendo che il numero non era funzionante mandando nel panico persone che sono già in una condizione di disperazione.”.