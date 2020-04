Politica



Accademia nel caos: Forza Italia ne chiede il commissariamento

venerdì, 24 aprile 2020, 23:02

L’emergenza coronavirus che sta mettendo a dura prova tutta l’Italia potrebbe avere, in alcune realtà, conseguenze ancora più disastrose. Tra queste, secondo Riccardo Bruschi, coordinatore comunale di Forza Italia, c’è l’Accademia di Belle Arti di Carrara che versava già in una condizione drammatica ancor prima dell’inizio dell’epidemia. “ Da un anno a questa parte – ha detto Bruschi – la situazione dell’Accademia di Belle Arti è salita agli onori delle cronache locali per le indagini, ancora in corso, da parte della Procura della Repubblica e per le ispezioni da parte del Ministero che riguarderebbero presunti reati contabili e non solo, avvenuti durante l’ultimo triennio. Consapevoli che le suddette indagini potrebbero essere ostative alla nomina del direttore eletto lo scorso giugno, siamo venuti a sapere che tutti gli organi statutari e di governo didattico della scuola sono scaduti ormai da mesi, paralizzando la normale attività dell’istituto.”.

Questa la situazione in base alla ricostruzione fatta da Forza Italia: il direttore, Luciano Massari, il cui mandato è scaduto il 31 ottobre 2019, seppur rieletto in quanto unico candidato, forse per le varie indagini in corso, non è stato ancora nominato dal Miur. Il consiglio di amministrazione è privo del numero legale, perché oltre il ministero non ha nominato né il rappresentante del direttore , né il rappresentante degli studenti.

Il presidente Antonio Passa, non ha competenze in merito alla didattica e non ha ricevuto alcuna delega da parte del Miur per assumere iniziative che sono in capo al direttore. Il consiglio accademico è decaduto e non è stato rinnovato dal direttore uscente nei tempi previsti. I revisori dei conti si sono dimessi da mesi e ad oggi non sono stati sostituiti dal Miur e dal Mef. I componenti del Nucleo di Valutazione si sono dimessi e non sono stati nominati i nuovi membri. Il collegio dei docenti non può riunirsi senza il direttore che lo presieda.

“ In pratica - ha continuato Bruschi - oggi siamo di fronte ad un “fai da te” da parte dei docenti che cercano di tamponare questa incresciosa situazione, ovviamente oltremodo aggravata dall’emergenza sanitaria, assicurando agli studenti lezioni in modalità a distanza. Questa situazione si sta protraendo da mesi per cui

la preoccupazione circa il futuro incerto della nostra storica Accademia appare oltremodo legittimo. Si presume che il prossimo anno assisteremo ad un ridimensionamento verticale del numero di studenti cinesi iscritti, attualmente sono circa la metà, altresì gli studenti italiani provenienti da varie province e che, oltretutto, hanno visto lievitare in modo sconsiderato i contributi che l’Accademia chiede loro al momento dell’iscrizione senza un corrispettivo adeguato sull’offerta didattica e strumentale, caleranno anch’essi. Il ridimensionamento verticale delle iscrizioni porterebbe, gioco-forza, a riconsiderare l’opportunità di mantenere o meno l’Accademia così come l’abbiamo conosciuta fino a poco tempo fa o farla diventare una semplice succursale dell’Accademia fiorentina. L’impoverimento e le ricadute su Carrara sarebbero drammatiche su tutti i piani, compreso quello economico. Perdere la presenza degli studenti in città vuol dire perdere anche il supporto a tutte quelle attività economiche che la loro presenza garantisce.

Riteniamo quindi doveroso che tutte le forze politiche intervengano tempestivamente attraverso i loro rappresentanti nazionali, come noi abbiamo già provveduto a fare, per sollecitare il ministero dell'Università e della Ricerca a nominare un commissario alla guida dell'Accademia a salvaguardia di un'istituzione che da sempre è un patrimonio e un vanto di tutta la comunità carrarese.”.

