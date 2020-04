Politica



Aiuti alle famiglie in difficoltà: Lapucci chiede un consiglio comunale straordinario

sabato, 18 aprile 2020, 17:39

Ha riconosciuto la tempestività e la bontà dell’azione dell’amministrazione 5 stelle riguardo alla consegna della mascherine e alla procedura per l’assegnamento dei buoni pasto, derivati dai fondi governativi, alle famiglie in grave difficoltà, ma non ha potuto fare a meno di constatare che gli aiuti messi a disposizione del governo siano assolutamente insufficienti a rispondere alle esigenze delle molte famiglie messe in ginocchio dalla pandemia e ha quindi deciso di chiedere all’amministrazione nuovi interventi. Lui è il consigliere di Forza Italia, Lorenzo Lapucci ed ha spiegato: “Credo sia necessario convocare al più presto un consiglio comunale straordinario dedicato all’emergenza economica in corso. Io sono stato il solo consigliere dell’opposizione a partecipare all’ultimo consiglio nel quale è stato approvato il bilancio ma da allora, a parte gli apprezzabili interventi per le mascherine e per i buoni pasto e la sospensione delle tasse comunali, non è più stato fatto nulla per andare incontro a situazioni economiche molto pesanti e diffuse. I soldi messi a disposizione del governo per i buoni pasto hanno coperto solo i casi più disperati, tuttavia, ci sono moltissime situazioni, come quella salita alla ribalta delle cronache locali in questi giorni, in cui famiglie che percepiscono una cifra irrisoria come reddito di cittadinanza restano escluse dai buoni pasto e per queste il comune ha il dovere di attivarsi. E’ necessario che l’amministrazione spieghi le proprie intenzioni al riguardo e che valuti la possibilità di portare delle variazioni di bilancio che permettano di stornare fondi in aiuto a chi è in difficoltà. Per questo motivo intendo chiedere la convocazione di un consiglio comunale straordinario in tempi brevi.”.