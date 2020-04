Politica



Allagamenti a Marina, Bernardi: “Segno dell’incuria della gestione grillina delle strade”

giovedì, 30 aprile 2020, 16:22

Oltre cento segnalazioni di cittadini che chiedevano la pulizia di tombini, caditorie e griglie delle strade comunali intasati da foglie e detriti che hanno presentato il loro conto due giorni fa, quando, con un semplice temporale, molte strade di Marina sono andate completamente sott’acqua. Per il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi non ci sono dubbi: la responsabilità è dell’assessore all’ambiente Sarah Scaletti. A lei, Bernardi ha rivolto l’invito a dare pubbliche spiegazioni sullo stato dell'arte dell'intervento che, già discusso in commissione nel 2018, avrebbe dovuto realizzare, lungo il viale XX Settembre, un collettore fognario bianco nel tratto dalla ferrovia al mare. “ Credo che sia lecito sapere – ha detto Bernardi - dopo l'ultimo allagamento, a che punto è la progettazione e la realizzazione del primo lotto di questo intervento previsto da via Marco Polo al mare al fine di convogliare le condotte di Marina Est ed evitare allagamenti. La proposta della progettazione del primo lotto prevedeva uno scatolare di 3 metri e mezzo per uno e mezzo con due curve, nel quale sarebbero dovuti confluire anche gli scarichi di via Nazario Sauro, proprio per alleggerire la condotta . L'azione politica dei 5 Stelle su questa problematica ad oggi purtroppo è inesistente nonostante sia stata più volte sollecitata dall’opposizione in consiglio comunale, senza ricevere risposte.” Bernardi ha voluto mettere in evidenza che non si è trattato di una corsa contro il tempo a tamponare il disastro, ma di un’azione che avrebbe dovuto essere affrontata agevolmente nei tre anni di governo grillino della città e che avrebbe efficacemente contrastato l'inondazione di ieri nelle zone Avenza e parte di Marina di Carrara. Bernardi ha poi aggiunto: “Per cercare di evitare un altro allagamento, chiedo alla Scaletti se è in essere un contratto di servizio con la Multiservizi Nausicaa che preveda un programma dettagliato di pulitura di griglie e tombini sulle strade delle zone che solitamente vanno "sott'acqua". E’ evidente che finora la risposta non può essere che negativa visto che la pioggia caduta non era certamente di tale entità da allagare Avenza e Marina. Chiedo quand’è stata l’ultima volta che l’amministrazione 5 Stelle ha avuto notizia della pulitura dei 7.500 tombini presenti su tutto il territorio comunale, soprattutto di quelli nelle zone a rischio. La priorità degli interventi di Via Campo d'Appio è nota a tutti e da tempo infatti gli abitanti di quella zona lamentano una situazione mai sanata, nonostante le numerose segnalazioni, oltre naturalmente ad alcune strade di Marina di Carrara che sono particolarmente soggette agli allagamenti quando le caditoie non pulite con regolarità creano un problema della ricezione delle acque piovane ed esondano.”

Cinquanta millimetri d’acqua caduti in meno di un’ora: questi i dati dell’acquazzone di lunedì scorso, riportati da Bernardi, che sono, tuttavia, stati sufficienti per superare i marciapiedi ed entrare nelle casa e nei fondi commerciali. Per Bernardi si tratta dell’ennesima testimonianza dell'incuria e della mancanza di responsabilità dei grillini che ha mandato in sofferenza la rete fognaria bianca, impedendole di reggere l'afflusso così intenso. “ E’ risaputo – ha concluso Bernardi – anche dall'assessorato all'ambiente, che gli interventi sui convogliatori, tombini, caditoie, bocche di lupo presenti sul territorio comunale necessitano di manutenzione ordinaria e straordinaria programmate nel tempo. Pertanto chiedo che vengano immediatamente avviata un'operazione di manutenzione straordinaria e svuotamento dei pozzetti, pulitura dei tombini e quant’altro al fine di evitare altri allagamenti e che tutti i cittadini continuino a segnalare situazioni che necessitano urgentemente l’intervento di pulizia.”.