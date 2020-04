Politica



"Ancora inesistenti le misure a sostegno delle famiglie": lo sdegno di Italia Viva Carrara

mercoledì, 15 aprile 2020, 18:29

Stupore e sdegno di fronte all’amministrazione carrarese che non avrebbe assunto un ruolo più forte in aiuto ai cittadini: questo l’atteggiamento del coordinamento comunale di Italia Viva guidato da Laura Vanelli e Fabrizio Volpi che hanno fatto notare: “Inesistenti e non pervenute misure proprie urgenti di sostegno delle famiglie, ai lavoratori e alle fasce deboli in genere da parte dell’amministrazione 5 Stelle dall’inizio dell'emergenza Coronavirus ad oggi. I 5 Stelle non sono ancora entrati nell'ottica dell’imminente crisi per la sopravvivenza economica che aspetterà a tutti i cittadini che supereranno l’epidemia da coronavirus.”. La decisione presa dal vicesindaco Matteo Martinelli di ‘sospensione dei termini di scadenza’ dei pagamenti di Tari, Tosap, Icp, intercorrenti tra il 08/03/2020 e il 30/06/2020, secondo Vanelli e Volpi, non sarebbe sufficiente per arginare le grandi difficoltà che la popolazione deve affrontare a causa dell’epidemia e, per questo sono tornati a richiedere all’ Amministrazione di deliberare immediatamente anche la diminuzione del gettito fiscale che aveva aumentato nel 2019. “ Martinelli non può aver dimenticato – hanno aggiunto Vanelli e Volpi - che il comune era corso ai ripari aumentando la tassa Irpef, facendo insorgere l’opposizione per aver aumentato le tasse delle fasce più deboli della popolazione , a causa del mancato introito derivante dal marmo per le ‘ordinanze di chiusura ‘ex art58 bis della legge 35. “ Secondo il coordinamento comunale di Italia Viva, infatti, dal 2019 i grillini avevano deciso che chi avrebbe incassato un euro in più doveva pagare lo 0,8 per cento contro lo 0,64 pagato fino all’anno 2018. “ Italia Viva si aspetta – hanno continuato Vanelli e Volpi - che per il bene dei propri concittadini il vicesindaco faccia un passo indietro e qualche sforzo in più per dimostrare buon senso e vicinanza alla propria città . Ci si aspettava infatti anche che, finiti i finanziamenti anticipati dal governo per l'emissione dei Buoni Spesa, vista la fretta che la maggioranza ha avuto nell’approvare il Bilancio, proprio per permettere eventuali integrazione degli stanziamenti di spesa a favore della popolazione , fossero stati emessi provvedimenti urgenti. Ma invece non così non è stato. Va da sé che a fronte di ciò vergogna sarebbe continuare a pensare alla “transazione Paradiso” che sta tanto a cuore al vicesindaco Martinelli, con il relativo impegno di 3 milioni e 650 mila euro del 2020 prelevati dal fondo di riserva per finanziare nell’immediato la prima trance dell’accordo, mentre le persone soffrono sia la paura del contagio che la paura per la sopravvivenza.”

Non basta, secondo Italia Viva, quel poco che è stato fatto dal governo centrale e quell'immenso lavoro prodigato dal volontariato locale ma sarebbe necessario che anche il comune facesse “qualcosa”. “Secondo le nostre stime – hanno concluso Vanelli e Volpi - riteniamo che soltanto attraverso l’adozione di misure specifiche e risorse di bilancio proprie sarà possibile fornire un supporto adeguato a tutti coloro, e sono molti, dovranno confrontarsi con un momento davvero difficile per la propria salute e per l’economia locale. Infine, ma certamente non in subordine, chiediamo all’amministrazione 5 Stelle di non attuare l’accordo per la” transazione Paradiso “ proprio nel rispetto dovuto verso i nostri concittadini per la sofferenza che stanno vivendo a causa dell'emergenza coronavirus, andare avanti su questo spreco di risorse sarebbe veramente troppo.”