Politica



Barattini (Pd): "Nessuna lezione di solidarietà da Bernardi"

lunedì, 20 aprile 2020, 14:31

Il consigliere del Partito Democratico Luca Barattini risponde al consigliere comunale Bernardi sui contagi verificatisi al Regina Elena.



"Voglio rassicurare il consigliere itinerante - esordisce -, sempre in cerca di un nuovo partito, Bernardi. Nessuno sottovaluta i problemi o i contagi che si sono verificati al Regina Elena come del resto, purtroppo, in quasi tutte le RSA del paese. Anche il consigliere Bernardi, come il suo capitano, non perde occasione per strumentalizzare, per mero opportunismo politico, morti e malati. Senza bisogno dei suoi suggerimenti, la Regione Toscana, a differenza di altre, molto vicine politicamente al novello leghista, non ha utilizzato le RSA per parcheggiare in maniera indiscriminata i malati Covid-19, ma si è attivata prontamente per affrontare la situazione che si è venuta a creare, al contrario di quanto accaduto ad esempio, in Lombardia".



Aggiunge il Partito Democratico di Carrara:" Purtroppo, le RSA, hanno pagato un grave deficit di dotazione di Dpi, problema riscontrato praticamente ovunque, al quale si è posto rimedio non appena possibile in ragione della difficoltà oggettive di reperimento degli stessi sul mercato. Al tal proposito ci siamo attivati concretamente per dare il nostro contributo in tal senso, senza clamore".



"Un altro dato oggettivo - conclude -, è che l'emergenza ha messo in ginocchio realtà ben più strutturate e le RSA sono quelle che hanno e stanno pagando il prezzo più alto. I dati che riguardano i contagi e le morti nelle RSA di mezzo Paese sono impressionanti (secondo l'ISS, circa 2800 morti) e questo rappresenta uno dei maggiori drammi tra i tanti all'interno di questa tristissima vicenda. La Regione Toscana sta affrontando il problema con determinazione e ha già dato un contributo concreto inviando nelle RSA in difficoltà il personale infermieristico dell'ASL. Non ci interessa utilizzare le difficoltà e le drammatiche conseguenze dell'emergenza come leva per fare battaglia politica all'amministrazione grillina e ci asteniamo volentieri dal macabro gioco della speculazione in questo senso che ha caratterizzato l'azione di alcune forze politiche locali e nazionali. Se si evidenzieranno mancanze o atti inadeguati faremo la nostra battaglia all'interno delle sedi opportune come siamo sempre stati abituati a fare. Rinnoviamo il nostro massimo sostegno, la nostra vicinanza e solidarietà ai dipendenti e agli ospiti del Regina Elena e ai loro famigliari e allo stesso tempo tutti insieme, militanti e dirigenti, ci stringiamo in unico abbraccio con le famiglie di tutti gli anziani d'Italia che hanno perso la vita a causa del coronavirus."