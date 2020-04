Politica



"Bugie per avere visibilità": Galleni replica Bernardi sui buoni spesa

venerdì, 17 aprile 2020, 12:49

A stretto giro arriva la replica dell'assessore al sociale Anna Galleni, alle accuse lanciate dal consigliere Bernardi circa il suo rifiuto di accordare i buoni spesa a un padre di famiglia titolare di reddito di cittadinanza.

"Il consigliere - ha spiegato la Galleni - come al solito, sta tentando di guadagnarsi un po' di visibilità sulle sofferenze della gente, divulgando falsità. Un comportamento che restituisce la statura della sua morale. In questo momento di massima emergenza, stiamo aiutando in via prioritaria chi non ha nulla, nemmeno un euro al mese. Non ho detto che non aiuteremo questa persona, che comunque qualcosa, anche se poco, percepisce ed abita in una casa popolare, quindi con canone basso. Esauriti i casi delle persone con priorità, procederemo con gli altri. Forse il consigliere non ha ancora compreso che ci troviamo nel bel mezzo di una pandemia e dobbiamo attenerci ad una gradazione. O forse vive su un altro pianeta e non ha ancora capito che ci sono dei nostri concittadini che in questo momento non hanno nulla di nulla: nessun tipo di entrata e un canone a prezzo di mercato da pagare. Quanto al resto di ciò che va affermando, probabilmente non ha letto l'Ordinanza della protezione civile o non ha capito il funzionamento dei bonus. Lo invito - lui o chi per lui - a leggere le FAQ che abbiamo realizzato e che trova pubblicate sia sul sito del Comune sia sulla pagina del Sindaco. Magari la prossima volta si farà scrivere cose esatte.