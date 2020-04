Politica



"Carrara baluardo della solidarietà, basta strumentalizzazioni"

domenica, 19 aprile 2020, 14:51

Il Partito Democratico Carrara, i Giovani Democratici Massa Carrara, i Giovani Democratici Carrara, la deputata PD Martina Nardi, il Consigliere regionale PD Giacomo Bugliani desiderano esprimere profonda solidarietà nei confronti dell'Associazione Casa Betania e dei suoi ospiti per gli attacchi subiti in questi giorni.

"Qualche giorno fa, infatti - si legge nella nota -, mentre l'associazione stava effettuando una sanificazione straordinaria presso uno dei Centri d'accoglienza di Carrara, i richiedenti asilo ospiti del centro sono stati trasferiti presso un luogo privato e chiuso al pubblico, il Centro Giovanile di Carrara, dove sono stati gravemente insultati da alcuni abitanti dei palazzi vicini per il colore della loro pelle e ripresi con telefoni cellulari perché, in attesa della fine dell'intervento, hanno “osato” giocare a pallone. Sono stati chiamati anche i Carabinieri che hanno potuto constatare che l'associazione era perfettamente in regola con i permessi e con le misure di sicurezza avendo organizzato l'operazione in maniera tale da non mettere a rischio nè gli ospiti nè il resto della cittadinanza.



Proviamo sconcerto per le reazioni di alcuni rappresentanti della destra locale che non hanno perso l'occasione per strumentalizzare un episodio, perfettamente lecito, per aizzare l'opinione pubblica contro dei ragazzi di 20 anni.



Dove erano i rappresentati della destra che si manifestano contro i grandi centri d'accoglienza (l'hotel Dora, con 25 richiedenti asilo, non rientra fra questi), quando il decreto Salvini favoriva il sorgere dei grandi centri tagliando le risorse alle associazioni? Dov'erano quando a Massa l'amministrazione leghista chiudeva lo Sprar, coloro che oggi si dimostrano così tanto a favore dell'accoglienza diffusa?

Vogliamo infine ringraziare Casa Betania, che percepiamo come indispensabile per il tessuto sociale nella nostra Provincia, per il lavoro quotidiano che svolge di accoglienza dei richiedenti asilo tramite il progetto con la Prefettura di Massa-Carrara e di collaborazione anche con Caritas e Comune di Carrara per l'accoglienza dei senzatetto del nostro territorio".

Gian Luca Brizzi, segretario Comunale PD di Carrara :”La nostra città ha una lunga e gloriosa tradizione di accoglienza e di difesa delle libertà dei cittadini; non possiamo permettere che il nome di Carrara venga trascinato nel fango di miserabili polemiche montate ad arte da individui i quali, incapaci di costruire proposte concrete per il benessere di tutti, si limitano a volteggiare sulla città come avvoltoi pronti a cogliere ogni occasione di divisione e di polemica per fomentare la rabbia dei cittadini.”

Carolina Ginesini, Segretaria GD Carrara e Francesco Di Capita, segretario GD provinciale: “Condanniamo fermamente l'episodio di razzismo che si è verificato nei giorni scorsi con insulti ai giovani ospiti di Casa Betania. Piena solidarietà ai ragazzi e alla Associazione che ringrazio per il lavoro di integrazione e accoglienza che svolge ogni giorno per aiutare chi ne ha più bisogno, indipendentemente da colore della pelle ". Troviamo inoltre davvero di basso livello l'intervento di alcuni esponenti politici locali di destra che, ancora una volta, non hanno aspettato altro che percorrere la strada dell'odio e della becera propaganda politica”.

Così la deputata Martina Nardi sulla vicenda di Casa Betania: “Che il sindaco di Carrara alzi la sua voce per difendere i valori di accoglienza e solidarietà che da sempre contraddistinguono La città. La speculazione politica è arrivata a minare le stesse fondamenta del vivere comune, la destra non perde occasione per soffiare sulle paure e questo è inaccettabile. Casa Betania è una realtà importante, un fiore all'occhiello per il nostro territorio”.