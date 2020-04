Politica



Ceccardi (Lega) oggi a Carrara per confrontarsi con alcune realtà del settore lapideo apuano

venerdì, 24 aprile 2020, 23:09

"Dopo l'emergenza coronavirus, è necessario ripartire dai quei settori che sono l'eccellenza del sistema produttivo della Toscana. Oggi a Carrara, mi sono confrontata con alcuni imprenditori del comparto lapideo Apuo-Versiliese. Questo distretto è un vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale oltre che essere uno dei cardini dell'economia del territorio: dopo il blocco per l'emergenza sanitaria, c'è dunque voglia di ripartire, ovviamente in tutta sicurezza, anche grazie al lavoro che viene svolto in ambienti aperti. Un indotto che porta ricchezza e lavoro in tutta l'area apuana non può restare fermo". Lo scrive in una nota l'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi.

"Conciliare attività estrattiva, rispetto dell'ambiente ed economia circolare in un sistema virtuoso come questo ci potrà dare sicuramente la forza di rilanciare, a livello europeo, un vero e proprio brand legato alla tipicità del prodotto che è davvero unico in tutto il mondo. Come tante altre realtà del Toscana - conclude Ceccardi - il marmo delle Apuane è sinonimo di qualità, prestigio, bellezza. Per la sua storia millenaria non ha certo bisogno di presentazioni: ma è compito della politica difendere e tutelare nelle istituzioni questa realtà individuando prospettive di crescita, sviluppo e nuove opportunità per tutto il territorio".