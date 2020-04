Politica



Civici Apuani: "Emergenza Covid, bene provvedimenti presi dall'amministrazione"

martedì, 21 aprile 2020, 18:00

Sono stati apprezzati dall'associazione "Civici Apuani" tutti quei provvedimenti presi dall'amministrazione comunale di Massa per contenere l'emergenza sanitaria e per agevolare la situazione alla cittadinanza.

"L'amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Francesco Persiani ha messo in campo, spesso anticipando i dettami della presidenza del consiglio e della giunta regionale, un insieme di azioni per affrontare, al meglio possibile, nell'interesse della cittadinanza, questo difficile momento. – ha spiegato l'associazione Civici Apuani - Tutte le questioni sono state affrontate con grande attenzione e senso di responsabilità, senza mai affermare di aver la bacchetta magica o che fossero le uniche soluzioni percorribili".

Un comportamento esemplare, secondo i Civici Apuani, quello del Sindaco Francesco Persiani, sempre in prima linea, che nonostante abbia dovuto prendere decisioni molto difficili, ogni sera informa i cittadini sui dati e sulle misure adottate per venire incontro il più possibile alla cittadinanza messa in forte difficoltà economica dalla grave situazione sanitaria.

"Con la sua squadra di governo ha cercato di non dimenticare nessuno partendo dai più deboli. Ha scelto di distribuire le mascherine arrivate dalla Regione in confezioni igieniche, con istruzioni, in prima battuta in numero di tre a nucleo famigliare per munire tutti di un dispositivo che doveva servire solo per le uscite necessarie, distribuendo le rimanenti subito dopo, cercando di coprire le situazioni più critiche. – hanno continuato i Civici - A questo scopo, per non gravare oltremodo sulla già impegnatissima forza di protezione civile istituzionale ha provveduto a formare un nutrito gruppo di volontari, messisi a disposizione attraverso la mail istituita appositamente ( sostienimassa@comune.massa.ms.it ), che affiancati da Consiglieri Comunali e Assessori stanno espletando molti compiti al servizio della intera comunità".

Il settore maggiormente investito da questa emergenza è sicuramente quello guidato dall'assessore alle politiche sociali Amelia Zanti, secondo i Civici, che si è attivata per dare risposta a tutte le nuove difficoltà ed esigenze che la pandemia ha creato (ad esempio i buoni spesa), pur continuando ad erogare i servizi consolidati.

"E' stato immediatamente istituito il servizio di spesa a casa, sia per le persone in quarantena o ammalate a casa, che per le persone anziane e sole. Così come è stata prevista, con l'intervento dei volontari Protezione Civile, la consegna dei medicinali. – hanno ricordato i Civici Apuani - E stato attivato un servizio di supporto psicologico per le persone sole che già vivevano momenti di fragilità acuita da questa situazione inattesa. Si è attivata per l'apertura di un conto corrente per ricevere donazioni che sono pervenute copiosamente grazie alla generosità dei massesi".

Per la grave situazione di precarietà economica, "è stato necessario e doveroso prevedere ulteriori contributi affitti e canoni di locazione, cui ha dato pronta risposta anche in questa l'Amministrazione. – ha ricordato l'associazione civica -Insieme all'assessore alle attività produttive sono state riunite tutte le associazioni di categoria per trovare una modalità di coinvolgimento dei negozi di prossimità per l'erogazione dei buoni spesa, in modo da favorire anche i piccoli commercianti per sostenere quanto più possibile il tessuto sociale attraverso convenzioni tra i negozianti e l'Ente Comunale".

L'associazione Civici Apuani ha speso qualche parola anche sulle polemiche sorte dopo la distribuzione delle mascherine da parte dell'amministrazione comunale, gesto compiuto in buona fede per la tutela della salute dei cittadini.

"Purtroppo all'inizio reperire DPI di qualunque tipo era molto difficile, così l'A.C. si è adoperata per riuscire ad acquistare mascherine chirurgiche contattando, nel frattempo, anche aziende locali per la produzione di mascherine in TNT lavabile, che ha distribuito alla cittadinanza, facendo sollevare obiezioni sul modo, perdendo di vista l'importanza del fine. Gesto, seppur contestato, ripetuto in egual modo adesso dalla Regione" – ha esposto l'associazione.

L'associazione fa presente che è stato previsto con l'assessore alla viabilità, di rendere i parcheggi blu gratuiti, così come con l'Assessore all'Istruzione Nadia Marnica il rinvio del pagamento delle rette fisse dei nidi comunali e dei servizi scolastici fruiti nel mese di febbraio, alla ripresa delle attività didattiche.

"La stessa, nella sua veste di assessore al personale ha subito avviata e successivamente ampliata la possibilità, per i dipendenti, di attivare lo smart working, in modo da tutelare quanto più possibile la salute dei lavoratori, ai quali, al di là delle polemiche, sono stati forniti i DPI nel minor tempo possibile, ad ognuno secondo le proprie professionalità" – hanno illustrato i civici.

L'associazione Civici Apuani ricorda inoltre che Massa è stato uno dei primi comuni in Toscana che, grazie all'attività dell'Assessore all'Innovazione Tecnologica ha potuto effettuare le riunioni di Giunta, di Consiglio e di Commissioni consiliari in video conferenza permettendo così all'amministrazione comunale di non fermarsi.

Un compito difficile, secondo i Civici Apuani, anche quello dell'assessore al Bilancio e Finanza, che si è mosso per sospendere i tributi di competenza del Comune, e dell'assessore al Turismo, che starebbe lavorando per garantire la riuscita della stagione estiva.