Consiglieri del centro-sinistra presenti alle celebrazioni del 25 aprile: la denuncia di FdI

lunedì, 27 aprile 2020, 19:39

C’erano, come dimostrano le foro comparse sui social, ex parlamentari e attuali consiglieri comunali alle celebrazioni del 25 aprile che si sono tenute ieri nel comune di Massa e il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia si è posto il dubbio sulla regolarità della loro presenza e sull’eventuale permesso che avrebbero potuto avere per giustificarla.



“Questa anno le celebrazioni della Liberazione – hanno fatto sapere dal coordinamento massese di FdI - a causa del crisi sanitaria, hanno avuto uno svolgimento, inevitabilmente diverso: come infatti, testimoniato dal presidente della Repubblica, si sono svolte con la sola presenza dei rappresentanti delle istituzioni. Anche a Massa, le celebrazioni avrebbero dovuto avere uno svolgimento esclusivamente istituzionale con la sola presenza del presidente della provincia, del sindaco di Massa e del rappresentante designato della Regione; tuttavia , abbiamo appreso dalle immagini della celebrazione, come vi fossero presenti anche altre persone rispetto alle figure istituzionali tra gli ex parlamentari Cordoni e Ricci, il signor Minuto oltre ai consiglieri comunali Alberti e Mosti. Queste persone erano autorizzate? La Prefettura aveva concesso a queste persone ( non istituzionali ) una deroga espressa e se sì, con quale motivazione?Ricordiamo infatti che le norme contenute nei DPCM e nelle ordinanze regionali consentono di muoversi fino al 4 maggio solo per motivi sanitari, per ragioni alimentari e di necessità. Norme che devono essere rispettate da tutti e per le quali, sono previste sanzioni in caso di violazione.”



Secondo FdI l’eventule violazione commessa da alcuni rappresentanti del centro sinistra massese sarebbe in linea con un abituale atteggiamento di superiorità rispetto alle regole anche sanitarie tipico di Pd e partiti di sinistra. Ma il gruppo di FdI non si è fermato alla semplice segnalazione ed ha inviato una richiesta al prefetto di Massa Carrara per fare chiarezza sulla vicenda ed ha annunciato che, nel caso venisse riscontrata la violazione, faranno un ‘interrogazione parlamentare al ministro degli interni perché i responsabili della violazione siano sanzionati. “ Ci sembra doveroso – hanno concluso da FdI - soprattutto rispetto ai sacrifici fatti dagli italiani in questo periodo, costretti a stare a casa e, addirittura, a non poter piangere neppure la perdita dei propri cari.”.