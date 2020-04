Politica



"Dipendente comunale positivo al Covid": Lapucci e Baruzzo chiedono chiarezza

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:42

La notizia, che non è stata confermata, parlerebbe di un caso di positività a covid 19 in un ufficio di una delle sedi distaccate del comune di Carrara. La voce è stata riportata dal consigliere comunale di Forza Italia, Lorenzo Lapucci, e dal coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Lorenzo Baruzzo, che hanno deciso di chiedere al sindaco spiegazioni e conferme circa le misure di sicurezza prese per l’ufficio in questione secondo il protocollo nei casi di contagio. “Chiediamo al sindaco quali misure siano state adottate nell’ambiente di lavoro; se lo stesso sia stato sanificato e se i colleghi siano stati sottoposti a tamponi e messi in quarantena preventiva.” Hanno detto Lapucci e Baruzzo che hanno anche auspicato una pronta guarigione per il dipendente contagiato ed hanno ricordato all’amministrazione la loro scelta di dimostrare senso di responsabilità e spirito di collaborazione, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria rinunciando a portare attacchi strumentali all’ amministrazione grillina. “Non si tratta di fare allarmismo – hanno spiegato Lapucci e Baruzzo - ma di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari degli stessi e dinanzi ad un fatto del genere, proprio il loro senso di responsabilità nei confronti della cittadinanza li porta a chiede risposte.”