Politica



FI: “Necessario un progetto “Carrara riparte” sul modello di quello di Lucca e Pisa”

giovedì, 30 aprile 2020, 14:05

Convincono molto poco le misure annunciate dal sindaco De Pasquale per andare incontro alla crisi economica fortemente patita dai cittadini a causa dell’epidemia, soprattutto nel coordinamento comunale di Forza Italia.



E’ stato Riccardo Bruschi, coordinatore comunale di Forza Italia, a mettere in evidenza alcune criticità e a suggerire iniziative che potrebbero risultare utili: “Le parole del sindaco De Pasquale sulla TARI sono pura demagogia e rivelano come l’amministrazione di Carrara, così come questo loro scellerato governo, non stia mettendo sul piatto proprio nulla per contrastare la tragedia cui sono sottoposti i cittadini. – ha detto Bruschi - Infatti, questa tassa è solo “sospesa” ed è l’Anci che sta proponendo la sua riduzione a livello nazionale tramite la compensazione di trasferimenti statali o la revisione dei vincoli di bilancio. Il contributo per gli affitti invece viene dalla Regione Toscana che delega ai comuni i bandi e l’assegnazione, e la giunta lo propone come un suo merito.”



Bruschi ha poi bacchettato l’amministrazione ricordando l’urgenza di fare una manovra con i soldi e non con le chiacchiere ed ha portato l’esempio di quanto fatto nelle amministrazioni delle vicine Lucca e Pisa.



“Lucca e di Pisa la settimana scorsa hanno stanziato rispettivamente 12 e 15 milioni con dei piani d’insieme ben pubblicizzati in chiare locandine riguardo al contributo per pagamento affitti alle attività chiuse, abbattimento della tari, suolo pubblico azzerato, parcheggi e mezzi gratuiti. E’ necessario un analogo progetto “Carrara Riparte” rivedendo gli impegni di spesa del comune. Non si venga a dire che Lucca e Pisa sono comuni più ricchi, perché nessun comune dispone di un entrata di 26 milioni di euro dal contributo speciale marmo. Dove sono questi soldi e perché non tornano ai cittadini, ma si fermano in via VII Luglio? Il fatto che le giunte di Carrara, per malaffare prima ed incompetenza ora, non siano capaci di avere un surplus di bilancio ma anzi abbiano reso la nostra città una delle più indebitate d’Italia, non è una scusa ma casomai una scandalosa aggravante della loro posizione. Questo sarà il mantra di Forza Italia ad oltranza, ed un impegno per il futuro perché torni a Cesare quello che è di Cesare.”.