Politica



"Finalmente la struttura dell'ospedale di Massa verrà riaperta"

sabato, 25 aprile 2020, 18:17

I consiglieri comunali Alessandro Amorese, Massimo Evangelisti e Bruno Tenerani, con Marco Guidi, coordinatore provinciale Fratelli d'Italia, intervengono sulla riapertura della struttura dell'ospedale di Massa.



"Durante il consiglio comunale di Massa sull'emergenza CoViD - esordiscono - abbiamo appreso dalla dott.ssa Guglielmi che a breve riaprirá il monoblocco di Massa".



"Una notizia importante - sottolineano -: dal 2013 Fratelli d'Italia si è battuta contro la chiusura della nostra struttura ospedaliera decisa dalla regione Toscana e dall' ASL e appoggiata dal centrosinistra locale. Una chiusura imposta per ripianare il 'famoso' buco Asl di 240 milioni di Euro. Come Fratelli d'Italia abbiamo sempre affermato che la scelta del PD di chiudere il vecchio ospedale avrebbe drasticamente ridotto il numero dei posti letto a disposizione nella nostra città, soprattutto in assenza di strutture intermedie quali una casa della salute e un nuovo distretto socio sanitario".



"A distanza di anni, purtroppo - spiegano - la crisi sanitaria ha rappresentato non solo il fallimento delle politiche sanitarie del PD fatte di chiusure di ospedali e di maxi Asl, ma ha dimostrato come l'intenzione di demolire la vecchia struttura per far posto ad edilizia residenziale fosse sbagliata oltre che nefasta per il territorio. Cogliamo con favore le parole della dottoressa Guglielmi sulla riapertura di una parte della struttura, ma la nostra battaglia politica sarà veramente vinta solo quando l'intero ospedale verrà riconsegnato alla città. Per anni infatti il PD e le forze di sinistra hanno affermato che la struttura non fosse idonea, oggi scopriamo che così non è che anzi con una spesa contenuta, l'ospedale vecchio può essere rimesso a norma".



"Per questo abbiamo deciso come Fratelli d'Italia - concludono - di depositare una risoluzione che impegni tutte le forze politiche che siedono in consiglio a lavorare per la riapertura dell'ospedale di Massa. Solo così vedremo se alle chiacchiere la sinistra e la regione farà seguire anche i fatti".