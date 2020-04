Forza Italia Massa Carrara riorganizza la propria struttura in vista delle prossime competizioni elettorali

Altri articoli in Politica

domenica, 12 aprile 2020, 12:32

Ha usato parole forti, il consigliere di Alternativa per Carrara Massimiliano Bernardi, per esprimere il suo giudizio sull’impegno politico dell’amministrazione 5 Stelle nel corso dell’epidemia da coronavirus e, soprattutto sulla discussione del regolamento degli agri marmiferi, ormai in via di approvazione

domenica, 12 aprile 2020, 12:26

“Politica dell’ossimoro”: così Italia Viva Carrara ha definito la gestione del vicesindaco di Carrara Matteo Martinelli della vicenda del regolamento degli agri marmiferi

sabato, 11 aprile 2020, 17:07

Questo è il pensiero del gruppo consigliare di minoranza che non si vede coinvolto nelle decisioni del sindaco di Massa, Francesco Persiani e della sua giunta, soprattutto in merito all'emergenza sanitaria in atto

sabato, 11 aprile 2020, 15:01

La rabbia del segretario Uil Fpl, Claudio Salvadori, traspare anche nella punta di piccata ironia della domanda rivolta alla direzione dell'azienda sanitaria

sabato, 11 aprile 2020, 14:24

Non ho mai parlato a nome di altri partiti del centro destra: il consigliere Lapucci smentisce le accuse del leghista Pieruccini

sabato, 11 aprile 2020, 14:22

Forza Italia propone la riapertura del settore industriale del marmo: allarmanti le previsioni sui fatturati e sulla forza lavoro