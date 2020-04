Politica



“Grillini peggio di Zubbani per il centro città”: la critica di Martisca

giovedì, 30 aprile 2020, 14:06

E’ drastico, il responsabile comunale del settore giovani di Forza Italia, Lucian Martisca, nella sua analisi della gestione pentastellata della città e non cerca certo mezze misure: “Il centro storico con le sue architetture medioevali, gotico romane, rinascimentali, e barocche, simbolo di una storia centenaria che ha saputo vivere tutti i tempi, anche quelli più avversi, non è riuscito a sopravvivere alla sinistra e alla onda balorda grillina, raggiungendo il livello più basso nella sua storia millenaria.”



Martisca ha riconosciuto come l’azione che ha progressivamente portato al lento spegnersi del centro storico sia partita da almeno una quindicina d’anni con la corresponsabilità di varie amministrazioni che si sono succedute ma non ha lesinato bordate a quella attualmente in carica definendo Francesco De Pasquale: il sindaco del dolce far niente. “ I 5 Stelle che promettevano il rilancio della città storica – ha detto Martisca - hanno invece svenduto il loro tempo e il loro ruolo agli interessi particolari della propria fazione politica e al loro personale tornaconto. Con questa collezione fotografica scattata nel centro storico abbiamo voluto fare una rassegna delle peggiori trascuratezze, dagli atti vandalici, agli abbandoni degli immobili e del patrimonio pubblico, all'arredo urbano sino ai cantieri pubblici aperti e poi abbandonati. Nessun incentivo alla ristrutturazione, nessuna tassa o provvedimento contro l'abbandono, nessun vincolo alla speculazione, nessun programma culturale, sociale, economico, commerciale di rilancio e di incentivo. Il partito di maggioranza si è limitato alla gestione ordinaria della cosa pubblica e alla salvaguardia del reddito personale acquisito dai membri della giunta, grazie alla fiducia di elettori speranzosi del cambiamento radicali, ormai certificatamene illusi e truffati.”



Martisca ha poi concluso annunciando che sarà Forza Italia giovani ad assumersi l’onere di cancellare scritte e graffiti che imperversano sui muri della città come gesto volto a provocare una risposta e una reazione da parte della giunta.