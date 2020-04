Politica



Il Pd: "Le aziende chiuse non devono pagare la Tari"

mercoledì, 22 aprile 2020, 14:43

"L'assessore comunale Baratta ci dice che togliere o abbassare la Tassa sui rifiuti non si può. Lo ringraziamo della risposta, ma dovrebbe girarla alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi di Massa che sono chiusi da mesi e che da mesi non vedono alcun incasso e spiegargli con quali soldi dovrebbero pagare per un servizio di cui, purtroppo a causa del Covid 19, non stanno usufruendo" così il segretario del circolo Pd di Casone-Bondano-Ricortola, Osvaldo Bennati risponde all'assessore alle finanze del Comune di Massa che ha detto no alla proposta del Pd di abbattere la pressione fiscale comunale sulle imprese già colpite dall'emergenza Coronavirus.

"Se come dice l'assessore non si può – aggiungono dal Pd – dovrebbe spiegarci perché questo obiettivo se lo stanno ponendo altre amministrazioni della Toscana e del resto d'Italia. A Firenze, che ricordiamo all'assessore ha una notevole incidenza del turismo sul proprio Pil e che dalle imprese turistiche e dai pubblici esercizi incassa una quota fondamentale di tasse locali, il sindaco Nardella ha già coinvolto Alia, cioè l'azienda che si occupa di raccolta e smaltimento rifiuti nella Toscana centrale, per approntare un piano di riduzione delle tariffe spiegando che :"voglio arrivare all'abbassamento o alla esenzione della Tari per alcune categoria, ad esempio le imprese che sono state costrette a chiudere, se non producono rifiuti perché devono pagare per smaltirli?"

"Già, perché far pagare la raccolta e lo smaltimento di rifiuti a chi questi rifiuti non li sta producendo? Non si tratta di una domanda né sciocca né infondata- spiega Bennati - . Le stesse azioni le stanno facendo anche a Livorno, dove la Giunta Comunale su mandato del Consiglio Comunale ha deciso di studiare a riduzioni della quota variabile di Tari per le imprese ferme per covid 19, e pure a San Miniato, e a Fucecchio e in tanti e tanti altri comuni della Toscana e d'Italia. Perché il Comune di Massa non lo fa, perché non lo vuole fare? Eppure in quanto assessore Baratta dovrebbe conoscere bene gli obiettivi che s'è posto il sindaco Persiani e le promesse che aveva fatto ai cittadini: "Vogliamo ... diminuire in modo generalizzato la pressione fiscale , il turismo ... sarà un volano strepitoso per rilanciare il nostro territorio", ha scritto il sindaco nel proprio programma di governo due anni fa. Si tratta di impegni che ora è ancora più urgente e necessario mantenere dato che l'emergenza sanitaria ha messo in ginocchio tante imprese tante famiglie massesi".

"Non è quindi lesa maestà ora chiedergliene conto, soprattutto di fronte a decine e decine di aziende del turismo e del commercio che rischiano seriamente di dover chiudere. Perché forse l'assessore non l'ha ancora capito bene – conclude Bennati - , ma se queste imprese chiuderanno, anche per le casse comunali sarà un grosso guaio visto che non pagheranno più neppure un euro di tasse e la nostra città avrà parecchi disoccupati in più".