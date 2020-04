Politica



“Inopportune celebrazioni del compleanno di Nausicaa”: lo sdegno della Lega

giovedì, 2 aprile 2020, 17:27

I tempi non sono certo i più indicati per ogni tipo di festeggiamento e ancor meno lo sono, secondo Nicola Pieruccini, commissario straordinario della Lega Salvini Premier, per un’azienda partecipata del comune che si occupa anche di servizi cimiteriali, purtroppo molto richiesti a causa della diffusione del contagio da coronavirus.



Ecco quindi la dura critica di Pieruccini nei confronti dei vertici di Nausicaa: “Le famiglie piangono nel dolore i loro morti e Nausiccaa, che gestisce le cremazioni di persone decedute anche in altre città per l’ingente numero di defunti , che conosce l'angoscia di chi si reca alle farmacie comunali per acquistare mascherine e igienizzanti che non hanno neppure i dipendenti, che dichiara di “essere in trincea “ sui servizi alla persona soprattutto per il servizio domiciliare verso le persone fragili, festeggia il compleanno. Una vera vergogna averlo solo pensato.” Pieruccini ha definito la megapartecipata del comune un mondo inafferrabile ed ha esteso la sua feroce critica anche all’amministrazione carrarese: “ In questo deserto di idee in cui si muove la politica 5 Stelle, nel momento della più grave crisi sanitaria e sociale del dopoguerra , mentre la città è in lutto stretto, la Casa di Riposo registra quaranta anziani positivi al Coronavirus, e il sindaco De Pasquale fa rispettare il minuto di silenzio nazionale per le vittime della pandemia, in Luca Cimino, Lucia Venuti e in tutto il CDA della Multiservizi Nausicaa si è risvegliato il dèmone dell’ambizione senza dignità.”



Pieruccini si è detto scandalizzato ma non rassegnato una guerra contro l'inadeguatezza, l’inaffidabilità e l'arroganza dei vertici di Nausicaa che ha chiamato “ squallidi individui, politici di stampo 5 Stelle” per il fatto di aver mandato alla stampa, in piena esplosione dell’epidemia, foto che, secondo Pieruccini ricordano quelle del ministro Di Maio con il tipico atteggiamento “ che dispensa sorrisini da ebete a presa in giro” e per aver realizza to e divulgato video autocelebrativi su Youtube che, secondo Pieruccini , sarebbero prodotti dal loro dipendente con la qualifica di “fotografo di fiducia per la propaganda “ e quindi pagata quindi dai cittadini.



“Ma c è di più e di più scandaloso – ha aggiunto Pieruccini - in barba alle restrizioni ed alla paura del coronavirus ma anche all'angoscia di rimanere senza lavoro, i vertici di Nausicaa, Luca Cimino e Lucia Venuti ( riconvertita al grillismo) hanno pensato bene di inviare ai dipendenti la comunicazione della messa in cassa integrazione, senza che ve ne fosse realmente necessità se, come sventola continuamente l'ottimo assessore al bilancio Matteo Martinelli, l’utile della partecipata è dovuto «al riequilibrio di tutti i servizi e all’aumento del fatturato delle farmacie comunali, un risultato di cui siamo molto soddisfatti perché rientrava nei nostri obiettivi di mandato e perché è in controtendenza rispetto all’andamento del settore. Complimenti davvero a tutti i 5 Stelle per la solidarietà e la sensibilità dimostrata. “.