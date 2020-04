Politica



Irene Mannini (Lega) eletta consigliere provinciale

lunedì, 27 aprile 2020, 09:34

A far data dal prossimo consiglio provinciale siederà tra i banchi del gruppo di centro-destra "Alleanza Provinciale" il consigliere comunale di Massa, Irene Mannini.



Irene Mannini, consigliere comunale di Massa per la Lega, subentrata alla dimissionaria Maria Elena Cresci di Pontremoli, oltre ad essere il consigliere provinciale più giovane, sarà anche l'unica donna a sedere nell'assise provinciale. Un doppio primato che non la intimorisce: "Faccio tesoro della mia esperienza amministrativa maturata in questi due anni in consiglio comunale a Massa e sono pronta a mettermi a disposizione di tutti gli abitanti della nostra bellissima provincia, un fazzoletto di terra spesso troppo poco considerato dai vertici regionali" dichiara Mannini.



"Assumerò il nuovo incarico - continua - in un momento di estrema difficoltà per il nostro paese e per il nostro territorio, a causa della difficile situazione che stiamo vivendo, sia per l'epidemia del covid-19, che per il crollo del ponte di Albiano. Il mio impegno sarà rivolto a tutto il territorio, senza pregiudizi ideologici né, soprattutto, territoriali. Essendo il consigliere più giovane e anche l'unica donna, porterò con orgoglio i valori di tutta la mia generazione Under-30 nel solco di quel cambiamento anche generazionale tanto richiesto dai nostri concittadini.

Svolgerò il mio ruolo con responsabilità e collaborazione - conclude - consapevole del ruolo dell'opposizione, nel rispetto delle istituzioni e nell'esclusivo interesse dei cittadini".



"Finalmente la Lega giovani avrà un proprio rappresentante nel Consiglio Provinciale. Sono molto contento per questa nomina e sono sicuro che Irene riuscirà a far valere la voce dei giovani in Provincia. Interviene il commissario provinciale della Lega giovani Filippo Frugoli - Questa è anche la dimostrazione di quanto la Lega punti veramente sui giovani.

A nome di tutta la Lega Giovani provinciale faccio un grosso in bocca al lupo ad Irene."