Politica



"Lapucci non rappresenta tutto il centro destra"

sabato, 11 aprile 2020, 14:04

Non ha firmato il documento presentato da tutti i consiglieri dell’opposizione ma la sua decisione non è condivisa dalle varie forze del centro destra, delle quali, in teoria sarebbe rappresentante. La decisione di non allinearsi con il resto dell’opposizione presa dal consigliere di Forza Italia Lorenzo Lapucci non è piaciuta affatto al coordinamento comunale della Lega Salvini Premier che ha voluto specificare che la posizione assunta da Lapucci è personale e non condivisa.

“Suggeriamo al consigliere forzista Lorenzo Lapucci – ha detto Nicola Pieruccini, commissario della Lega Salvini Premier - che , prima di assumersi la responsabilità di parlare per conto di partiti di cui non fa parte, quantomeno si confronti preventivamente con i rappresentanti locali degli stessi. La Lega appoggia l’opposizione e stigmatizza il comportamento bieco e provocatorio dei 5 Stelle che dimostrano ancora una volta mancanza di buon senso, partecipazione e trasparenza. E’ evidente che ai cittadini non può sfuggire l'impatto negativo che questa posizione politica può produrre ed è intollerabile che questo si faccia in un contesto di sofferenza e di tribolazione dovuto ai numerosi contagi e ai molti decessi causati dall’epidemia di coronavirus, nei confronti dei quali gli amministratori 5 Stelle sembrano mostrare profuso disinteresse . Purtroppo qualche furbetto dentro la pubblica amministrazione sta cercando di approvare, per meri interessi poco chiari ,un percorso non urgente, ancora tutto da valutare, e in alcuni tratti contrario a quello previsto, senza scrupoli, né dignità. Come Lega vogliamo infine segnalare che le numerose iniziative golpiste dei solerti amministratori grillini, stanno diventando sempre più pericolose se valutate nel momento più grave di crisi economico-sanitaria dal dopoguerra , che il mondo intero sta cercando di contrastare.”

V. T.