Marina allagata in poche ore di pioggia, Musetti (FI): “Pessima gestione grillina delle strade”

martedì, 28 aprile 2020, 16:28

E’ bastata una mattinata di pioggia neppure particolarmente intensa per allagare diverse strade di Marina di Carrara e rievocare la drammatica situazione conseguente all’alluvione del 2014. Un evento che scatenò l’ira di molti cittadini e che divenne il punto di partenza della campagna elettorale del movimento 5 stelle secondo Gianni Musetti di Forza Italia che oggi ha voluto segnalare come, nella realtà dei fatti, le cose siano poco cambiate da allora: “Il sindaco De Pasquale, con Assemblea Permanente, ci fece la campagna elettorale contro Zubbani – ha detto Musetti - cavalcando i fatti tragici delle alluvioni della nostra città nel decennio scorso. Ora che però è arrivato lui a fare il sindaco, sembra che le cose non siano cambiate, anzi. Questa volta non è neppure crollato alcun muro di contenimento dell’argine del fiume ma Marina è andata ugualmente sott'acqua. Oltretutto in piena emergenza Covid, quindi con le già restrizioni e difficoltà del caso.”. Musetti si è rivolto direttamente al sindaco ricordandogli che la responsabilità non può più essere scaricata su altri e chiedendo la ragione di correre un rischio che può mettere in ginocchio la città.

“Avete pulito i tombini, gli argini, i fossi? – ha incalzato Musetti - Perché ci sono ancora i cantieri da terminare delle messe in sicurezza che erano state decise e iniziate dieci anni fa. Perché la giunta non le sta ultimando? Che cosa aspettate a mettere in sicurezza la città, visto che avete vinto su questi temi, ma ve ne siete completamente disinteressati?”.

