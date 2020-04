Politica



Mascherine obbligatorie per tutti: secondo Pieruccini bisogna seguire l’esempio dei sindaci leghisti

domenica, 5 aprile 2020, 16:02

di vinicia tesconi

Si è rivolto direttamente al sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, e lo ha invitato a seguire l’esempio dei sindaci della Lega firmando un’ordinanza che obblighi tutti a portare le mascherine quando escono da casa. L’appello è arrivato da Nicola Pieruccini, commissario straordinario della Lega Salvini Premier che ha ribadito come, da giorni, le mascherine manchino per tutti perché l’amministrazione non ha stanziato neppure un euro, a parte aver fornito come aiuti alle categorie più esposte una quantità irrisoria.



“Dall’inizio dell’emergenza- ha detto Pieruccini - i 5 Stelle stanno dimostrando con i fatti l’incapacità a governare nell’interesse dei più deboli, dei più fragili e dei soggetti a rischio . La Lega chiede al sindaco di essere più presente e preparato per non continuare a fare le solite figuracce . Nell'ultimo video di ieri sera ha dichiarato un “no secco alle mascherine per tutti “, mentre contestualmente il governatore della Toscana Enrico Rossi aveva appena comunicato di mettere a disposizione dieci milioni di mascherine per i cittadini toscani e 200mila kit sierologici per estendere ulteriormente lo screening della popolazione.”



Pieruccini ha approvato il provvedimento di Rossi giudicandolo una campagna di prevenzione decisamente soddisfacente ma non ha potuto fare a meno di sollevare ulteriori dubbi sull’operato del sindaco di Carrara: “ Con chi parla De Pasquale dalla mattina alla sera ? – ha continuato Pieruccini - Con chi prende decisioni e con quali vertici politici regionali e governativi intrattiene rapporti istituzionali ? “.



Pieruccini ha ricordato che per attenersi all’indirizzo politico di Rossi, De Pasquale sarebbe obbligato a varare subito un'ordinanza per imporre l'uso dei dispositivi di protezione individuale a tutti i residenti. Si tratta di una disposizione estremamente seria, tenuto conto delle nuove indicazioni degli scienziati riguardo al Covid-19 ed alle raccomandazioni dell’OMS che suggerisce che vengano imposte ai cittadini le mascherine per limitare la diffusione del virus. Del resto già moltissimi comuni limitrofi le stanno già distribuendo, porta a porta e gratuitamente, in alcuni casi insieme ai guanti usa-e-getta, e il comune di Carrara risulta non pervenuto.”