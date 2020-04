Massa: arrivate 1500 domande e consegnati centinaia di buoni spesa

Altri articoli in Politica

giovedì, 9 aprile 2020, 21:35

L’operazione mascherine per tutti i cittadini, ordinata dal governatore della Toscana Enrico Rossi, non sarebbe stata gestita bene dall’amministrazione carrarese. Lo afferma Nicola Pieruccini, commissario della Lega Salvini Premier che ha criticato aspramente tutta l’operazione

giovedì, 9 aprile 2020, 21:25

La megapartecipata del comune di Carrara, Nausicaa è un’azienda in buona salute quindi non dovrebbe richiedere le misure varate dal governo per andare incontro a quelle aziende che sono in grave difficoltà a causa del blocco totale delle attività per pandemia.

giovedì, 9 aprile 2020, 14:58

Tolleranza zero per i turisti nelle festività pasquali: Benedetti è perentorio anche contro i visitatori che vengono a Massa da altri comuni

giovedì, 9 aprile 2020, 14:52

Una replica al veleno, quella del consigliere di Alternativa per Carrara, Massimiliano Bernardi all’assessore al sociale Anna Galleni, in merito alla questione dei senza tetto nel corso dell’emergenza coronavirus alla quale la Galleni ha risposto per le rime. Ecco il botta e risposta integrale tra Bernardi e Galleni

mercoledì, 8 aprile 2020, 18:26

E' d'accordo con il gesto di Stefano Benedetti, il coordinatore territoriale di Forza Italia Domenico Piedimonte, che apprezza l'aver posto la distanza tra la bandiera Italiana e la Bandiera Europea

martedì, 7 aprile 2020, 18:40

"Ieri il nostro comune ha ricevuto dalla Protezione Civile Provinciale la scorta di mascherine che ci è stata assegnata dalla Regione. Abbiamo già attivato la complessa macchina necessaria alla distribuzione in sicurezza di questo materiale". Ad affermarlo il primo cittadino di Carrara Francesco De Pasquale