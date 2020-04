Politica



Nuova replica di Bernardi all’assessore Galleni: lei è fuori dalla realtà che dovrebbe governare

sabato, 18 aprile 2020, 13:31

Non si fermano i botta e risposta al veleno tra il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi e l’assessore al sociale Anna Galleni dopo l’accusa che lui le ha rivolto di aver negato i buoni pasto a un padre di famiglia titolare di un reddito di cittadinanza da 300 euro. Alla spiegazione data dall’assessore sulla precedenza nella consegna dei buoni a chi è totalmente privo di entrate e la frecciata lanciata al consigliere sulla sua spasmodica ricerca di visibilità, arriva oggi la replica, non meno tenera, di Bernardi:

“Essere assessore al Sociale in piena emergenza sanitaria ed economica mondiale e non far niente e farlo pure male è fuori dalla reale sostanza del saper governare, ma Anna Galleni di solito non c’è e se c è non sa mai nulla di quel che accade. L' impressione purtroppo è questa perché non risponde mai argomentando, ma avulsa, incollerita e piena di invidia e di cattivi pensieri, mi costringe sempre a rispondere. Non c' è ragione per crederla bugiarda, perché lei non partecipa mai a quel che accade nei suoi paraggi e l' ultimo episodio del padre di famiglia lasciato senza “ buono spesa “ uscito sulla stampa, racconta qualcosa di veramente esemplare. Il miglior tribunale che si possa desiderare è la strada, dalla quale arrivano le continue lamentele di tantissime persone per la gestione del sociale e per le risposte maleducate ed arroganti ricevute, quando fortunatamente le ricevono. La missione è tosta ma non è impossibile: proclamare che il sottoscritto vuol solo apparire, al di là del rilievo inconsistente, trasforma con puntualità qualunque giudizio dell’assessora in un film di fantasia . Anna Galleni mostra sempre un accanimento mediatico contro di me che fa parte della sua linea difensiva tutta racchiusa in questa frase: «Io non c' entro». Ecco il vero problema: lei non c' entra mai e infatti è totalmente fuori “dalla sostanza della realtà che dovrebbe governare” al punto tale che, mentre si sbrigava a controbattere , dimenticava che qualcuno non aveva da mangiare. Risultato? Non appena ha saputo, non ha cercato minimamente di rimediare alla mancanza di sostegno e di aiuto denunciata da quel buon padre di famiglia: forse perché l’aveva reso pubblico ? Brava davvero.”

Vi. Te.