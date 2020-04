Piedimonte (FI): "Il gesto di Benedetti ha ben interpretato il sentimento di delusione verso l'Europa"

Altri articoli in Politica

martedì, 7 aprile 2020, 18:40

"Ieri il nostro comune ha ricevuto dalla Protezione Civile Provinciale la scorta di mascherine che ci è stata assegnata dalla Regione. Abbiamo già attivato la complessa macchina necessaria alla distribuzione in sicurezza di questo materiale". Ad affermarlo il primo cittadino di Carrara Francesco De Pasquale

martedì, 7 aprile 2020, 18:37

Non è stato apprezzato dal PD di Massa-Carrara il gesto del presidente del consiglio comunale di Massa, Stefano Benedetti, che ha platealmente tolto la bandiera dell'Unione Europea relegandola in un angolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

martedì, 7 aprile 2020, 18:36

La responsabilità dei contagi all’interno della casa di riposo comunale Regina Elena sarebbe del presidente Giuseppe Profili. Lo ha ribadito il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi

martedì, 7 aprile 2020, 18:34

Massa più avanti su tutti i fronti: questa la considerazione di Gianni Musetti di Forza Italia in relazione all’attivazione delle procedure comunali di distribuzione dei buoni pasto per le famiglie in difficoltà e per la distribuzione delle mascherine

martedì, 7 aprile 2020, 16:17

Così la replica dell’assessore Anna Galleni al consigliere Massimiliano Bernardi. Al centro dello scontro, il tema delle persone senza fissa dimora durante l’emergenza Coronavirus

martedì, 7 aprile 2020, 14:51

Non è piaciuto alla lista civica Massa in Azione, il gesto del presidente del consiglio comunale di Massa, Stefano Benedetti, di spostare in un angolo la bandiera dell’Unione Europea, allontanandola da quella italiana