Politica



Pieruccini della Lega spara a zero su tutti

venerdì, 24 aprile 2020, 23:00

Sarà la vigilia del 25 aprile, festa particolarmente cara ai partigiani e alla sinistra, oppure saranno gli effetti, che ormai cominciano a farsi sentire per tutti, della reclusione e dell’immobilità forzata dalla pandemia: di fatto, oggi, l’ira funesta ha colpito il commissario della Lega Salvini Premier, Nicola Pieruccini che ha lanciato anatemi praticamente su tutti i bersagli classici del suo partito declinati nella dimensione locale:

“Ascoltino bene lor signori: Casa Betania ha incassato nel 2018 un milione e 88 mila euro e nel 2019 un milione e 274 mila euro e da statuto si sono spartiti parte degli utili tra i soci ragguagliato al Capitale versato, proprio grazie alle politiche permissive del Partito Democratico sui migranti. Una vergogna vera e propria da parte di tutti quei politicanti locali che per l’emergenza Covid-19 non sono mai intervenuti contro l’immobilismo sugli aiuti ai cittadini da parte della giunta grillina, ma invece con gran foga continuano a fiancheggiare l'emorragia di soldi che lo Stato elargisce quotidianamente agli extracomunitari. Ipocriti e senza dignità i politici del PD non mostrano alcun interesse verso i nostri anziani con pensioni da fame e verso i poveri che nell’emergenza sanitaria economica e sociale aspettano i buoni spesa per sfamarsi. Per questo i nostri concittadini devono sapere che ogni giorno ad un migrante di Casa Betania spettano 23 euro piu IVA ai quali si aggiungono la scheda telefonica e il pocket money di 3 euro e 50 per le piccole spese quotidiane, un vero miraggio per quasi la metà della popolazione residente a Carrara. La Lega replica quindi stizzita alle farneticanti dichiarazioni della nomenklatura provinciale del Pd e, indispettita contesta la presa di posizione pubblica contro il Capitano Matteo Salvini da parte del consigliere forzista locale che, probabilmente non ha saputo argomentare al meglio il suo pensiero, visto che è subentrato dopo le dimissioni del candidato a Sindaco Maurizio Lorenzoni della destra unita. La Lega rigetta quindi con forza le incredibili accuse di razzismo che le sono state rivolte. I leghisti infatti hanno recepito l’ira funesta dei capi popolo Pd: Giacomo Bugliani, Martina Nardi , Norberto Riccardi, Elena Mosti, le Sardine e i Giovani Democratici e in tutta risposta rivendicano a gran voce lo slogan del Salvini-pensiero : “prima gli italiani”. A dirla tutta: i capipopolo rossi, invece di pensare a sostenere misure di aiuto per gli italiani che muoiono di fame, sono occupati a fidelizzare col buonismo che li contraddistingue, coloro che potrebbero portare un po’ di voti al Pd dentro le urne delle prossime elezioni della Toscana. Un vero e proprio vomito riversato sulla città perché il PD, che oggi parla di solidarietà verso gli extracomunitari, ha continuato a trattare in maniera dispari i propri connazionali di fatto “favorendo le partitelle di pallone”, senza porsi il problema che gli extracomunitari nei loro luoghi di origine, i tamponi e i vaccini non sanno nemmeno cosa siano. I dati sanitari riportano, inoltre, che in percentuale altissima questi soggetti sono portatori sani di TBC e magari, senza regole e dispositivi di protezione , si trovano a contatto con il virus e addio a distanziamenti e sacrifici della popolazione. Noi della Lega non veniamo minimamente scalfiti né dalla sinistra né da chi nella destra potrebbe essere una voce fuori dal coro, noi non abbiamo tempo da perdere perché siamo impegnati a rattoppare decenni di danni causati dalla sinistra per i tagli alla Sanità Pubblica che hanno causato la strage di morti e di infettati da infezione Covid-19. Cari compagni vi siete scordati degli italiani, dei toscani, dei vostri concittadini di Carrara e, sempre più annebbiati dal “razzismo contro gli italiani" , vi siete scordati che le Regole e i DPCM del vostro governo vanno rispettati da tutti.”

Vinicia Tesconi