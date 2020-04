Politica



Pieruccini (Lega) propone la sua ricetta per la ripresa delle attività

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:36

La prudenza e l’invito a non considerare la fase 2 ormai imminente come la risoluzione di tutte le restrizioni causate dall’epidemia sono state lette da Nicola Pieruccini, commissario della Lega Salvini Premier, come espressione di una, finora repressa, volontà dispotica da parte del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale sdoganata dall’emergenza sanitaria in corso. Pieruccini ha accusato il sindaco di essere fissato con la fase 1 e di essersi arroccato in una posizione che nega quasi tutte le riaperture di attività e servizi per i cittadini.

“Al centro dei pensieri del sindaco – ha detto Pieruccini - nei video serali “emergenza Coronavirus “ , mentre dà letteralmente i numeri a suo piacimento , c’è la necessità di ricordare si è pure a tutti multe salate , sanzioni e divieti.” Secondo Pieruccini, il sindaco sarebbe in controtendenza con le decisioni di avviare la fase 2 prese dal governo e lo manifesterebbe con il suo rifiuto alla riapertura dei parchi, ai centri estivi, alle messe e alla riapertura dei cimiteri, anche a fronte di una sensibile diminuzione dei contagi. “Sarebbe bene – ha aggiunto Pieruccini - che qualcuno dei suoi “consiglieri” lo orientasse a riorganizzare il pensiero già da oggi, convincendolo a rientrare nel suo ruolo di sindaco eletto dai cittadini che ha il compito di adottare tutte le aperture possibili per andare incontro ai loro bisogni.”. Diritti dei bambini e dei ragazzi in primo piano, secondo Pieruccini,per ovviare alla sofferenza causata dalla reclusione in casa per evitare l’epidemia e quindi riapertura dei parchi con accesso contingentato, mediante il coinvolgimento di volontari e personale di controllo, aree gioco attrezzate per gioco individuale e mantenimento delle regole di distanza e di igiene.” È necessario anche organizzare” gratuitamente" i centri estivi in aiuto e sostegno a bambini adolescenti disabili e famiglie – ha continuato Pieruccini - impegnando Nausicaa ad utilizzare il personale in cassa integrazione e gli utili di bilancio, che non mancheranno certo considerato che il Tempio crematorio ha funzionato a pieno regine . “. Pieruccini a nome della Lega, si è poi schierato a favore della riapertura delle funzioni religiose ricordando che la libertà di culto è sancita dalla Costituzione “ “Noi siamo dell'idea che la richiesta di apertura non sia un privilegio, ma un approccio paritetico Chiesa-Stato come previsto dall’ordinamento giuridico – ha spiegato Pieruccini - per cui al pari dei centri commerciali, delle stazioni, dei mezzi pubblici, la chiesa deve poter riprendere la propria attività, conformemente ai criteri di igiene già previsti in condizioni analoghe. Aprire subito anche i cimiteri come auspicato anche a livello regionale con una nota istituzionale che spinge i nostri comuni ad accelerare in questa direzione. La Lega chiede che, come sta avvenendo in vari territori italiani con sicurezza e distanziamenti, anche qui si facciano i dovuti passi per rendere fruibili i cimiteri in questo momento così difficile , dove già le persone sono state drasticamente private del momento del commiato.”



Pieruccini ha ricordato l’obbligo del sindaco di rispondere alle istanze democratiche che provengono dalla società e lo ha invitato a tenere in grande considerazione le proposte della Lega. “Proprio in opposizione al governo PD/5 Stelle così come dice la legge – ha concluso Pieruccini - la Lega sta svolgendo anche a livello locale l’importante funzione di stimolo e di controllo. Ma lui , il nostro beneamato sindaco, queste cose dimostra di non saperle, forse perché é proprio politicamente ignorante e ignora che i cittadini non lo possono più tollerare. “Fase 2 “ la Lega propone nessuna censura se c ‘è la possibilità di trovare soluzioni.”.