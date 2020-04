Politica



Pieruccini (Lega): “Totale assenza di progetti del comune per le cooperative sociali”

giovedì, 30 aprile 2020, 16:30

Duro attacco all'amministrazione comunale del commissario di Carrara della “Lega-Salvini premier” Nicola Pieruccini, sull'assenza di progetti per il rilancio dell'economia cittadina dopo la chiusura forzata per il Coronavirus e sul rischio di un imminente collasso di alcune importanti cooperative sociali con conseguenti gravi ricadute occupazionali e sociali.

“Dall'inzio del lockdown – ha detto Pieruccini – abbiamo in più occasioni stimolato la giunta a predisporre un piano per fronteggiare la crisi economica, ma fino ad oggi il comune è stato capace solo di intestarsi qualche piccolo progetto e recepire qualche minuscolo finanziamento regionale e statale. Mentre alcuni comuni vicini hanno studiato un piano da decine di milioni di euro per aiutare le imprese, i negozi e il turismo, la giunta carrarese si è invece dedicata a sterili polemiche con l'opposizione”. Pieruccini ha poi puntato il dito su una problematica in particolare: “Ci sono i settori più fragili dell'economia locale che rischiano il collasso nel giro di pochi mesi con conseguenze sociali e occupazionali drammatiche: si pensi ad esempio alle cooperative sociali che da decenni operano nel nostro territorio svolgendo importanti servizi pubblici e un altrettanto significativo ruolo sociale, occupando svariate decine di persone e che, contrariamente ad altre pseudo-associazioni di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, non hanno il principale scopo di arricchire i loro soci fondatori. Da mesi queste cooperative sono in attesa di risposte da parte del sindaco e non vengono neppure convocate in municipio per un colloquio”. In conclusione Pieruccini ha rivolto al sindaco l'invito ad occuparsi della ripresa economica con un ampio progetto che preveda anche una tutela delle fasce più deboli: “E' necessario – ha concluso Pieruccini – che il comune si faccia carico di riprendere un dialogo con queste cooperative per permettere loro di proseguire nella loro attività e a svolgere alcuni servizi pubblici mantenendo il più possibile i livelli occupazionali, senza favorire una loro scellerata crisi che manderebbe sul lastrico svariate decine di famiglie la cui unica prospettiva rimarrebbe quella di rivolgersi ai servizi sociali andando a sovraccaricarli ulteriormente in un periodo particolarmente difficile quale si prospetta quello a venire”.